Жители Волгоградской области набирают все больше и больше кредитов

Экономика 02.11.2018 10:28
1076 6
02.11.2018 10:28
В Волгоградской области продолжается кредитный бум. Общая сумма предоставленных кредитов за 9 месяцев 2018 года составила 110,6 млрд рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года на 38,5%. Основной объем выданных кредитов приходится на сегмент потребительского кредитования (77,9%). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.
В частности, вырос объем выданных ипотечных кредитов. За девять месяцев 2018 года он составил 24,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,3%, при этом объем предоставленных потребительских кредитов вырос на 34,7%.
В целом региональный портфель кредитов физическим лицам (включает сумму вновь выданных кредитов и задолженность по ранее предоставленным) по состоянию на 1 октября 2018 года составляет 183,6 млрд рублей. Показатель увеличился на 22,0% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. При этом 39,7% (72,9 млрд рублей) общей величины кредитного портфеля физических лиц приходится на ипотечные жилищные кредиты.
«Процентные ставки по кредитам физическим лицам сейчас стабильно ниже уровня аналогичных периодов прошлого и позапрошлого годов, - отмечает заместитель управляющего волгоградским отделением Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов. - – Если сравнивать общероссийский показатель средневзвешенной процентной ставки по кредитам от 1 до 3 лет, то за два года ставка снизилась с 16,28% до 12,41% годовых. Кредитные ресурсы становятся для населения более доступными. Снижается и величина просроченной задолженности по кредитам, устойчивая тенденция сохраняется на протяжении года. По сравнению с показателями на 1 октября 2017 года этот показатель снизился на 5,1%».
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 13:33
10623 33
04.10.2018 14:22
10359 12
22.10.2018 13:35
11180 25
ВТБ в ЮФО увеличил ресурсный портфель до 222 млрд рублей02.11.2018 11:41
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей01.11.2018 12:48
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджеты01.11.2018 10:32
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть31.10.2018 17:31
Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 года31.10.2018 15:57
В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»31.10.2018 14:59
Банк «Открытие» станет банком первого выбора31.10.2018 14:52
Губернатор Волгоградской области «выбивает» в Москве деньги для региона30.10.2018 12:24
Подлежит ликвидации: Центробанк намерен закрыть волгоградский банк «КОР»29.10.2018 16:13
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и «Юнармия» подписали Соглашение о сотрудничестве29.10.2018 14:27
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Волгоградской области подписали Соглашение в области военно-патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения. Как сообщили ИА «Высота 102»...
«Сады Придонья» предложили пить гречку29.10.2018 13:28
Сотрудница АО «КАУСТИК» вошла в число лучших химиков-лаборантов России29.10.2018 10:09
Мэрия Волгограда пытается заставить мать экс-депутата снести магазин28.10.2018 12:28
Автомобиль для бизнеса: Volkswagen Caddy выбирают за многофункциональность26.10.2018 09:55
Волонтёры «КАУСТИКа» впервые стали участниками всероссийской акции «Живи, лес!»25.10.2018 16:45
Реклама