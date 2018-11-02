Жители Волгоградской области набирают все больше и больше кредитов





В Волгоградской области продолжается кредитный бум. Общая сумма предоставленных кредитов за 9 месяцев 2018 года составила 110,6 млрд рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года на 38,5%. Основной объем выданных кредитов приходится на сегмент потребительского кредитования (77,9%). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.

В частности, вырос объем выданных ипотечных кредитов. За девять месяцев 2018 года он составил 24,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,3%, при этом объем предоставленных потребительских кредитов вырос на 34,7%.

В целом региональный портфель кредитов физическим лицам (включает сумму вновь выданных кредитов и задолженность по ранее предоставленным) по состоянию на 1 октября 2018 года составляет 183,6 млрд рублей. Показатель увеличился на 22,0% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. При этом 39,7% (72,9 млрд рублей) общей величины кредитного портфеля физических лиц приходится на ипотечные жилищные кредиты.

«Процентные ставки по кредитам физическим лицам сейчас стабильно ниже уровня аналогичных периодов прошлого и позапрошлого годов, - отмечает заместитель управляющего волгоградским отделением Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов. - – Если сравнивать общероссийский показатель средневзвешенной процентной ставки по кредитам от 1 до 3 лет, то за два года ставка снизилась с 16,28% до 12,41% годовых. Кредитные ресурсы становятся для населения более доступными. Снижается и величина просроченной задолженности по кредитам, устойчивая тенденция сохраняется на протяжении года. По сравнению с показателями на 1 октября 2017 года этот показатель снизился на 5,1%».