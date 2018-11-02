В Волжском бывший заключенный отоварился и поел на фальшивые деньги

В Волжском задержан 38-летний мужчина по подозрению в распространении фальшивых денежных купюр. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в полицию обратились работники обувного магазина, автозаправки, магазина спортивного питания и кафе. В кассе каждой из перечисленных организаций было обнаружено по пятитысячной поддельной купюре. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивок самого крупного номинала. Мужчина уже имел проблемы с законом и вышел из тюрьмы в марте 2016-года.

Сейчас он задержан и находится под стражей. Оперативники устанавливают другие эпизоды незаконной деятельности задержанного. Подозреваемому грозит уголовное наказание по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальная ответственность — 5 лет лишения свободы.