



Информационный проект «Страхование: Общественная экспертиза» подготовил инфографику «Защитить свое жилье: все, что нужно знать о страховании имущества и ответственности перед третьими лицами». В ней изложены основные принципы работы этого вида страхования, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт проекта.

Так, приведена последовательность действий страхователя: от выбора компании до получения выплаты.

Указаны риски, от которых можно застраховать свое имущество: пожар, взрыв газа, стихийные бедствия, взлом и кражи, затопления, протечки, заливы, причинение вреда имуществу соседей, падение деревьев и даже наезд транспортных средств.

«В инфографике также перечислены факторы риска, при наличии которых страховка — это «то, что доктор прописал», — говорит юрист информационного проекта Сергей Смирнов. — К таковым относится дорогой ремонт, как у хозяина квартиры, так и у соседей снизу; ветхое жилье или просто старые коммуникации; неблагополучные соседи, от которых можно ждать любых неприятностей, включая пожары и ограбления.

Ну и, конечно же, если вы сдаете жилье в аренду, то крайне желательно его застраховать. Имущественное страхование не является обязательным, как, например, ОСАГО, это дело добровольное, и все же не стоит полагаться на волю судьбы. Не случайно на своей инфографике мы приводим такую цифру: каждые 7 минут в России происходит несчастный случай с имуществом».



