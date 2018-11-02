Аналитика

Защитить свое жилье: все, что нужно знать о страховании имущества и ответственности перед третьими лицами

Аналитика 02.11.2018 09:16
1252 0
02.11.2018 09:16


Информационный проект «Страхование: Общественная экспертиза» подготовил инфографику «Защитить свое жилье: все, что нужно знать о страховании имущества и ответственности перед третьими лицами». В ней изложены основные принципы работы этого вида страхования, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт проекта.
Так, приведена последовательность действий страхователя: от выбора компании до получения выплаты.
Указаны риски, от которых можно застраховать свое имущество: пожар, взрыв газа, стихийные бедствия, взлом и кражи, затопления, протечки, заливы, причинение вреда имуществу соседей, падение деревьев и даже наезд транспортных средств. 
«В инфографике также перечислены факторы риска, при наличии которых страховка — это «то, что доктор прописал», — говорит юрист информационного проекта Сергей Смирнов. — К таковым относится дорогой ремонт, как у хозяина квартиры, так и у соседей снизу; ветхое жилье или просто старые коммуникации; неблагополучные соседи, от которых можно ждать любых неприятностей, включая пожары и ограбления.
Ну и, конечно же, если вы сдаете жилье в аренду, то крайне желательно его застраховать. Имущественное страхование не является обязательным, как, например, ОСАГО, это дело добровольное, и все же не стоит полагаться на волю судьбы. Не случайно на своей инфографике мы приводим такую цифру: каждые 7 минут в России происходит несчастный случай с имуществом». 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
В Волгограде юные пионеры и вечно молодые комсомольцы «зажгли» в музее
23.10.2018 20:00
30279 2
В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов
24.10.2018 20:02
36582 12
Очередной скандал назревает в сфере туриндустрии Волгограда
19.10.2018 20:00
31013 2
Аналитика
01.11.2018 19:56
Аналитика 01.11.2018 19:56
23872 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.11.2018 15:18
Аналитика 01.11.2018 15:18
1622 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.11.2018 11:08
Аналитика 01.11.2018 11:08
3761 24 Обсудить

0
Далее
Аналитика
31.10.2018 20:01
Аналитика 31.10.2018 20:01
24925 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.10.2018 20:06
Аналитика 30.10.2018 20:06
27842 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.10.2018 20:13
Аналитика 29.10.2018 20:13
26297 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.10.2018 20:02
Аналитика 26.10.2018 20:02
29083 11 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.10.2018 21:56
Аналитика 25.10.2018 21:56
17463 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.10.2018 20:02
Аналитика 24.10.2018 20:02
36582 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.10.2018 20:00
Аналитика 23.10.2018 20:00
30279 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.10.2018 16:10
Аналитика 23.10.2018 16:10
2110 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.10.2018 20:05
Аналитика 22.10.2018 20:05
29210 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.10.2018 14:10
Аналитика 22.10.2018 14:10
5001 18 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.10.2018 20:00
Аналитика 19.10.2018 20:00
31013 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.10.2018 20:02
Аналитика 18.10.2018 20:02
37317 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:38
В Волгограде полковник полиции умер на рабочем местеСмотреть фотографии
11:24
«Черному риэлтору» из Волжского ужесточили наказание за отъем чужих квартирСмотреть фотографии
10:57
Студенты сразились в интеллектуальном поединке за кубок «Ростелекома»Смотреть фотографии
10:30
В Волжском бывший заключенный отоварился и поел на фальшивые деньги
10:28
Жители Волгоградской области набирают все больше и больше кредитовСмотреть фотографии
08:12
В Волгоградской области под колесами автомобиля погибла школьницаСмотреть фотографии
19:56
Хоть в палатках ночуйте: губернатор Волгоградской области конкретно поговорил со строителями моста через Ахтубу Cмотреть видео
19:54
В Волгограде «Народный контроль» нагрянул в детские игровые комнатыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В Волгограде жильцы дома заставили УК залатать крышу до капремонтаСмотреть фотографии
17:16
В Волжском женщина-водитель взяла расписку со школьника, которого сбилаСмотреть фотографии
16:50
Холостой залп «Авроры»: В Волгограде управляющая компания назначила себя управлять домомСмотреть фотографии
16:47
Дробим и подметаем: мэрия Волгограда закупает парк техники для чистоты на треть миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:56
В Волжском отправили в колонию водителя за гибель в ДТП многодетной мамыСмотреть фотографии
15:19
Находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области задолжал по кредитам Смотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области больше всего подорожали квартиры в типовых новостройкахСмотреть фотографии
15:08
Не подходить: Жители перекопанной улицы в Волгограде боятся встретить зиму с открытыми траншеямиСмотреть фотографии
14:40
Айфон, игровая приставка и блинница: чем «богат» обанкроченный волгоградский политикСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области осудили преподавателя за продажу поддельных дипломовСмотреть фотографии
12:36
Деньги на бочку: В Волгоградской области закрывается финансовая пирамида «Кэшбери»Смотреть фотографии
11:53
В Красноармейском районе Волгограда устроили «тест-драйв» нового фонтанаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:52
Украл четыре палки колбасы: в Волгограде задержали подозреваемого в грабеже
11:51
Жителей многоэтажки в Волгограде избавили от притонаСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде хромает демографияСмотреть фотографии
11:05
В администрации Волгоградской области решили, куда поставят мебель в золотых тонахСмотреть фотографии
10:32
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджетыСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путейСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области проверили ход работ по строительству развязок на мосту через АхтубуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
Волгоградская облдума закупает мощные ноутбуки Смотреть фотографии
08:13
В Волгограде застройщик оштрафован за срыв срока строительства дома
20:01
Городское хозяйство сидеть не дает: глава Волгограда покинул кабинет Cмотреть видео
Реклама
Реклама
 