Защитить свое жилье: все, что нужно знать о страховании имущества и ответственности перед третьими лицами
Аналитика 02.11.2018 09:16
1252 0
02.11.2018 09:16
Информационный проект «Страхование: Общественная экспертиза» подготовил инфографику «Защитить свое жилье: все, что нужно знать о страховании имущества и ответственности перед третьими лицами». В ней изложены основные принципы работы этого вида страхования, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт проекта.
Так, приведена последовательность действий страхователя: от выбора компании до получения выплаты.
Указаны риски, от которых можно застраховать свое имущество: пожар, взрыв газа, стихийные бедствия, взлом и кражи, затопления, протечки, заливы, причинение вреда имуществу соседей, падение деревьев и даже наезд транспортных средств.
«В инфографике также перечислены факторы риска, при наличии которых страховка — это «то, что доктор прописал», — говорит юрист информационного проекта Сергей Смирнов. — К таковым относится дорогой ремонт, как у хозяина квартиры, так и у соседей снизу; ветхое жилье или просто старые коммуникации; неблагополучные соседи, от которых можно ждать любых неприятностей, включая пожары и ограбления.
Ну и, конечно же, если вы сдаете жилье в аренду, то крайне желательно его застраховать. Имущественное страхование не является обязательным, как, например, ОСАГО, это дело добровольное, и все же не стоит полагаться на волю судьбы. Не случайно на своей инфографике мы приводим такую цифру: каждые 7 минут в России происходит несчастный случай с имуществом».
Реклама
Популярное по теме
23.10.2018 20:00
30279 2
24.10.2018 20:02
36582 12
19.10.2018 20:00
31013 2
Хоть в палатках ночуйте: губернатор Волгоградской области конкретно поговорил со строителями моста через Ахтубу01.11.2018 19:56
В Волгоградской области больше всего подорожали квартиры в типовых новостройках01.11.2018 15:18
В Волгограде хромает демография01.11.2018 11:08
Городское хозяйство сидеть не дает: глава Волгограда покинул кабинет31.10.2018 20:01
Вперед к смерти: в Волгограде пассажирский автобус сняли с рейса в последнюю минуту30.10.2018 20:06
Поджигатель машин в Волгограде поклялся больше не пить29.10.2018 20:13
В Волгограде УК обрекли горожан на холода26.10.2018 20:02
А вдруг опять: жители Волгограда пристально следят за скандальным склоном у стадиона ЧМ-201825.10.2018 21:56
В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов24.10.2018 20:02
В Волгограде юные пионеры и вечно молодые комсомольцы «зажгли» в музее23.10.2018 20:00
Все лучшее – детям: Волжский оказался комфортнее для жизни, чем Волгоград23.10.2018 16:10
Жителей Волгограда мало волнует вопрос выбора имени для аэропорта22.10.2018 20:05
Волгоградскую область отнесли к регионам со скромной перспективой роста зарплат22.10.2018 14:10
Очередной скандал назревает в сфере туриндустрии Волгограда19.10.2018 20:00
Правоохранители рассказали о зверском убийстве жены фермера под Волгоградом18.10.2018 20:02
Реклама