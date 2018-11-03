Общество

В Волгоградской области коллекторы заберут у должников 1,5 миллиарда рублей за капремонт

Общество 03.11.2018 10:10
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03.11.2018 10:10


Задолженность владельцев недвижимости за время действия программы капремонта в Волгоградской области составила около 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте фонда капремонта. Так, начислено взносов за капремонт собственникам жилья в размере 7,5 миллиарда рублей, однако жители региона оплатили счета на 6 миллиардов рублей (80%). В частности, жители Волгограда задолжали за капремонт около 1 миллиарда рублей – собственники должны были заплатить 4,3 миллиарда рублей, но перечислили фонду  3,4 миллиарда рублей. Среди муниципальных образований по-прежнему лучшим по данному показателю является Урюпинск – уровень оплаты составил 90%. Худшим муниципалитетом  стал Кумылженский район – около 56% оплаты.
Напомним, фонд капремонта заключил агентский договор с ООО «Юридическим центром «МКС», который займется претензионно-исковой работой с должниками. Компания входит в реестр лицензированных  коллекторских агентств федеральной службы судебных приставов. 

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