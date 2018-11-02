В Волгоградской области под колесами автомобиля погибла школьница

ДТП со смертельным исходом случилось накануне вечером в поселке Учхоз в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла на улице Центральная, где легковой автомобиль сбил 14-летнюю школьницу. Девочка скончалась до прибытия скорой помощи. Выясняются обстоятельства ДТП.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, следователями межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» вынесено ходатайство перед судом об аресте 38-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП. З а рулем "ВАЗ-2110"находился 38-летний житель Жирновского района. По данным следствия, учащаяся 9 класса сельской школы перебегала проезжую часть в 4-х метрах от нерегулируемого пешеходного перехода в темной одежде, без светоотражающих элементов.

Следователями по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель в настоящее время задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и находится в изоляторе временного содержания.