Общество

В Волгограде «Народный контроль» нагрянул в детские игровые комнаты

Общество 01.11.2018 19:54
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01.11.2018 19:54




Сегодня в Волгограде активисты проекта «Единая Россия» «Народный контроль» провели очередной рейд по проверке детских игровых комнат. Как сообщает ИА «Высота 102», участие в выезде приняла федеральный координатор проекта, депутат Госдумы Анна Кувычко и представитель Роспотребнадзора. Общественники посетили зону отдыха для малышей в ТРК «Европа Сити Молл».
Первым делом активисты спросили у администратора, заполняют ли взрослые, оставляя детей на время, хоть какие-то документы. Предыдущие рейды показали, что элементарные анкеты  с указанием контрактных данных родителей заполняются не везде. Представители «Народного контроля» внимательно осмотрели детскую комнату – серьезных нарушений не нашли. Насторожили лишь острые края некоторых игрушек. С противопожарной сигнализацией, наличием необходимых  юридических документов, медкнижек у персонала здесь все в порядке. Но бывает и по-другому, когда установленное оборудование имеет повреждения или плохо закреплено, когда нет эвакуационных выходов или вентиляции. 
Есть и еще одна проблема – законодательного характера. Детские комнаты пользуются большим спросом, вот только спросить с их хозяев практически нечего. Нормативной базы, регламентирующей деятельность игровых комнат, сегодня не существует. 
«В ближайшее время партийный проект «Народный контроль»  готов выйти с инициативой о проработке законодательства в этой части, - пояснила Анна Кувычко. – Что касается нашего мониторинга, то его результаты будут представлены в комитет по вопросам семьи, женщин и детей в Государственной думе».

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