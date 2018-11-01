В Волгограде «Народный контроль» нагрянул в детские игровые комнаты











Сегодня в Волгограде активисты проекта «Единая Россия» «Народный контроль» провели очередной рейд по проверке детских игровых комнат. Как сообщает ИА «Высота 102», участие в выезде приняла федеральный координатор проекта, депутат Госдумы Анна Кувычко и представитель Роспотребнадзора. Общественники посетили зону отдыха для малышей в ТРК «Европа Сити Молл».

Первым делом активисты спросили у администратора, заполняют ли взрослые, оставляя детей на время, хоть какие-то документы. Предыдущие рейды показали, что элементарные анкеты с указанием контрактных данных родителей заполняются не везде. Представители «Народного контроля» внимательно осмотрели детскую комнату – серьезных нарушений не нашли. Насторожили лишь острые края некоторых игрушек. С противопожарной сигнализацией, наличием необходимых юридических документов, медкнижек у персонала здесь все в порядке. Но бывает и по-другому, когда установленное оборудование имеет повреждения или плохо закреплено, когда нет эвакуационных выходов или вентиляции.

Есть и еще одна проблема – законодательного характера. Детские комнаты пользуются большим спросом, вот только спросить с их хозяев практически нечего. Нормативной базы, регламентирующей деятельность игровых комнат, сегодня не существует.

«В ближайшее время партийный проект «Народный контроль» готов выйти с инициативой о проработке законодательства в этой части, - пояснила Анна Кувычко. – Что касается нашего мониторинга, то его результаты будут представлены в комитет по вопросам семьи, женщин и детей в Государственной думе».



