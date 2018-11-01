Хоть в палатках ночуйте: губернатор Волгоградской области конкретно поговорил со строителями моста через Ахтубу







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: председатель регионального комитета транспорта может потерять кресло за срыв сроков сдачи мостового комплекса через Ахтубу, жители Волгограда по-разному ощущают старт отопительного сезона, любимый аттракцион волгоградских коммунальщиков - раскопать и не закопать.





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