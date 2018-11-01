Хоть в палатках ночуйте: губернатор Волгоградской области конкретно поговорил со строителями моста через Ахтубу
Аналитика 01.11.2018 19:56
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01.11.2018 19:56
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: председатель регионального комитета транспорта может потерять кресло за срыв сроков сдачи мостового комплекса через Ахтубу, жители Волгограда по-разному ощущают старт отопительного сезона, любимый аттракцион волгоградских коммунальщиков - раскопать и не закопать.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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