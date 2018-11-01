В Волгограде жильцы дома заставили УК залатать крышу до капремонта

Общество 01.11.2018 17:29
2333 1
01.11.2018 17:29
Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал УК «Волга-Комсервис» отремонтировать крышу дома №5 по ул. Клименко. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, с иском в суд обратились две жительницы дома, проживающие на пятом этаже. Именно им больше всего и доставалось от протекающей крыши – их квартиры постоянно затапливало. Так, по словам одной из истиц, она вынуждена была снять люстру, чтобы сливать воду из натяжного потолка, но эта ситуация могла привести к короткому замыканию. Другой 76-летней женщине приходится ночевать на кухне, так как она боялась, что протекающий потолок когда-нибудь обрушится на ее кровать.
Однако, несмотря на неоднократные обращения жильцов в УК «Волга-Комсервис», коммунальщики отказывались приводить в порядок кровлю. По мнению руководства УК, эти работы должны быть проведены в рамках капитального ремонта. Но суд так не посчитал. И обязал управляющую компанию отремонтировать худую крышу в течение месяца после вступления решения суда в законную силу. А так как решение сторонами не обжаловалось, то этот момент уже наступил. И УК теперь должна будет избавить собственников от мучений.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
31755 29
07.10.2018 16:59
27267 4
Холостой залп «Авроры»: В Волгограде управляющая компания назначила себя управлять домом01.11.2018 16:50
Дробим и подметаем: мэрия Волгограда закупает парк техники для чистоты на треть миллиарда рублей01.11.2018 16:47
Не подходить: Жители перекопанной улицы в Волгограде боятся встретить зиму с открытыми траншеями01.11.2018 15:08
Деньги на бочку: В Волгоградской области закрывается финансовая пирамида «Кэшбери»01.11.2018 12:36
В Красноармейском районе Волгограда устроили «тест-драйв» нового фонтана01.11.2018 11:53
Жителей многоэтажки в Волгограде избавили от притона01.11.2018 11:51
В администрации Волгоградской области решили, куда поставят мебель в золотых тонах01.11.2018 11:05
В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путей01.11.2018 09:02
В Волгоградской области проверили ход работ по строительству развязок на мосту через Ахтубу01.11.2018 08:56
Волгоградская облдума закупает мощные ноутбуки01.11.2018 08:49
В Волгограде застройщик оштрафован за срыв срока строительства дома01.11.2018 08:13
По итогам конкурса президентских грантов НКО Волгоградской области получат 83 миллиона рублей31.10.2018 20:00
В администрацию Волгоградской области заказали дорогую мебель в золотых тонах31.10.2018 17:31
На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальт31.10.2018 16:22
Волгоградцам чуть не «снесло крышу» от сильного ветра31.10.2018 15:32
Реклама