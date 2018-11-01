В Волгограде жильцы дома заставили УК залатать крышу до капремонта





Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал УК «Волга-Комсервис» отремонтировать крышу дома №5 по ул. Клименко. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, с иском в суд обратились две жительницы дома, проживающие на пятом этаже. Именно им больше всего и доставалось от протекающей крыши – их квартиры постоянно затапливало. Так, по словам одной из истиц, она вынуждена была снять люстру, чтобы сливать воду из натяжного потолка, но эта ситуация могла привести к короткому замыканию. Другой 76-летней женщине приходится ночевать на кухне, так как она боялась, что протекающий потолок когда-нибудь обрушится на ее кровать.

Однако, несмотря на неоднократные обращения жильцов в УК «Волга-Комсервис», коммунальщики отказывались приводить в порядок кровлю. По мнению руководства УК, эти работы должны быть проведены в рамках капитального ремонта. Но суд так не посчитал. И обязал управляющую компанию отремонтировать худую крышу в течение месяца после вступления решения суда в законную силу. А так как решение сторонами не обжаловалось, то этот момент уже наступил. И УК теперь должна будет избавить собственников от мучений.



