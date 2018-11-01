Общество

В Волгограде жильцы дома заставили УК залатать крышу до капремонта

Общество 01.11.2018 17:29
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01.11.2018 17:29


Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал УК «Волга-Комсервис» отремонтировать крышу дома №5 по ул. Клименко. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, с иском в суд обратились две жительницы дома, проживающие на пятом этаже. Именно им больше всего и доставалось от протекающей крыши – их квартиры постоянно затапливало. Так, по словам одной из истиц, она вынуждена была снять люстру, чтобы сливать воду из натяжного потолка, но эта ситуация могла  привести к короткому замыканию. Другой 76-летней женщине приходится ночевать на кухне, так как она боялась, что протекающий потолок когда-нибудь  обрушится на ее кровать. 
Однако, несмотря на неоднократные обращения жильцов в УК «Волга-Комсервис», коммунальщики отказывались приводить в порядок кровлю. По мнению руководства УК, эти работы должны быть проведены в рамках капитального ремонта. Но  суд так не посчитал. И обязал управляющую компанию отремонтировать худую крышу в течение месяца после вступления решения суда в законную силу. А так как решение сторонами не обжаловалось, то этот момент уже наступил. И УК теперь должна будет избавить собственников от мучений. 

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