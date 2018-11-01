Происшествия

В Волжском женщина-водитель взяла расписку со школьника, которого сбила

Происшествия 01.11.2018 17:16
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01.11.2018 17:16


Сегодня в полицию города Волжского поступило заявление от пострадавшего в  ДТП 9-классника. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ОГИБДД УВД города Волжского, вчера около двух часов дня  его сбил легковой автомобиль, которым управляла женщина. После аварии водитель посадила школьника в машину и довезла до дома. И, чтобы избежать дальнейших разбирательств, взяла с парня расписку, что он никаких претензий к ней не имеет. После этого женщина уехала в неизвестном направлении, даже не вызвав врачей.
Рассказал родителям о вчерашнем происшествии парень только сегодня, так как почувствовал недомогание. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и ушибы. Сейчас пострадавший доставлен в больницу. 
Полиция просит откликнуться всех кто видел серебристую машину «Хендай Акцент» с треснутым лобовым стеклом. За рулем, по словам потерпевшего, женщина азиатской внешности. Телефоны для связи с дежурной частью ГИБДД города Волжского- 8 (8443) 56 96 29
8 (8443) 58 22 11.

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