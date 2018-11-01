Общество 01.11.2018 16:47
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01.11.2018 16:47
Специализированную технику и оборудование намерена закупить администрация Волгограда на 341 миллион рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, десятки единиц техники департамент городского хозяйства планирует получить по лизингу. Так, город заказал 8 машин дорожных комбинированных, бульдозер, 3 экскаватора-погрузчика, 3 вакуумно-подметальные машины, 6 вакуумных уборочных комбинированных машин. Также в списке специализированной техники – щепорубильная машина, трактор с дробилкой для веток, мусоровозы, полуприцепы тракторные поливомоечные и т.д.
Расплатиться за парк закупаемой техники администрация Волгограда намерена до 2021 года. Самые большие платежи придутся на 2019 и последующие годы – более чем по 100 миллионов рублей.
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