Аналитика

В Волгоградской области больше всего подорожали квартиры в типовых новостройках

Аналитика 01.11.2018 15:18
812 8
01.11.2018 15:18


В третьем  квартале текущего года в Волгоградской области сохранилась тенденция роста цен на квартиры в новостройках. C начала года квартиры в новых домах подорожали в среднем на 5,2%, в том числе квартиры среднего качества (типовые) повысились в цене на 9,6%, квартиры улучшенного качества и элитные стали дороже на 2,5%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. 
На вторичном рынке жилья цены на квартиры снизились с начала 2018 года в среднем на 1,0%, из них квартиры улучшенного качества подешевели на 0,4%, среднего качества (типовые) - на 0,7%, низкого качества – на 2,4%.
Средняя цена продажи квартир в третьем  квартале 2018 г. составила в Волгоградской области: на первичном рынке – 43,2 тыс. рублей за 1 кв. метр общей площади, на вторичном рынке – 36,7 тыс. рублей. Для сравнения: в Ростовской области цена за 1 кв.м. в новостройках составляет 49053 рубля, на вторичном рынке недвижимости  – 51945, в Астраханской области – 42737 и 35829 рублей соответственно. Низкой стоимостью жилья в новостройках и на вторичном рынке отличается Ставропольский край – 36213  и 36317 рублей за кв.м. соответственно.   

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
В Волгограде юные пионеры и вечно молодые комсомольцы «зажгли» в музее
23.10.2018 20:00
30262 2
В Волгограде разыскивают поджигателя машин бизнесменов
24.10.2018 20:02
36562 12
Очередной скандал назревает в сфере туриндустрии Волгограда
19.10.2018 20:00
30987 2
Аналитика
01.11.2018 11:08
Аналитика 01.11.2018 11:08
3441 21 Обсудить

0
Далее
Аналитика
31.10.2018 20:01
Аналитика 31.10.2018 20:01
23948 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.10.2018 20:06
Аналитика 30.10.2018 20:06
27783 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.10.2018 20:13
Аналитика 29.10.2018 20:13
26273 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.10.2018 20:02
Аналитика 26.10.2018 20:02
29061 11 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.10.2018 21:56
Аналитика 25.10.2018 21:56
17444 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.10.2018 20:02
Аналитика 24.10.2018 20:02
36562 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.10.2018 20:00
Аналитика 23.10.2018 20:00
30262 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.10.2018 16:10
Аналитика 23.10.2018 16:10
2100 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.10.2018 20:05
Аналитика 22.10.2018 20:05
29204 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.10.2018 14:10
Аналитика 22.10.2018 14:10
4989 18 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.10.2018 20:00
Аналитика 19.10.2018 20:00
30987 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.10.2018 20:02
Аналитика 18.10.2018 20:02
37291 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.10.2018 10:42
Аналитика 18.10.2018 10:42
2580 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.10.2018 20:03
Аналитика 17.10.2018 20:03
21987 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:29
В Волгограде жильцы дома заставили УК залатать крышу до капремонтаСмотреть фотографии
17:16
В Волжском женщина-водитель взяла расписку со школьника, которого сбилаСмотреть фотографии
16:50
Холостой залп «Авроры»: В Волгограде управляющая компания назначила себя управлять домомСмотреть фотографии
16:47
Дробим и подметаем: мэрия Волгограда закупает парк техники для чистоты на треть миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:56
В Волжском отправили в колонию водителя за гибель в ДТП многодетной мамыСмотреть фотографии
15:19
Находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области задолжал по кредитам Смотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области больше всего подорожали квартиры в типовых новостройкахСмотреть фотографии
15:08
Не подходить: Жители перекопанной улицы в Волгограде боятся встретить зиму с открытыми траншеямиСмотреть фотографии
14:40
Айфон, игровая приставка и блинница: чем «богат» обанкроченный волгоградский политикСмотреть фотографии
14:18
В Волжском серийный вор и убийца ответит перед судом
12:48
В Волгоградской области осудили преподавателя за продажу поддельных дипломовСмотреть фотографии
12:36
Деньги на бочку: В Волгоградской области закрывается финансовая пирамида «Кэшбери»Смотреть фотографии
11:53
В Красноармейском районе Волгограда устроили «тест-драйв» нового фонтанаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:52
Украл четыре палки колбасы: в Волгограде задержали подозреваемого в грабеже
11:51
Жителей многоэтажки в Волгограде избавили от притонаСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде хромает демографияСмотреть фотографии
11:05
В администрации Волгоградской области решили, куда поставят мебель в золотых тонахСмотреть фотографии
10:32
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджетыСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путейСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области проверили ход работ по строительству развязок на мосту через АхтубуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
Волгоградская облдума закупает мощные ноутбуки Смотреть фотографии
08:13
В Волгограде застройщик оштрафован за срыв срока строительства дома
20:01
Городское хозяйство сидеть не дает: глава Волгограда покинул кабинет Cмотреть видео
20:00
По итогам конкурса президентских грантов НКО Волгоградской области получат 83 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:31
В администрацию Волгоградской области заказали дорогую мебель в золотых тонахСмотреть фотографии
17:27
«Убил за издевательства»: В Волгоградской области судят пенсионера, задушившего женуСмотреть фотографии
16:22
На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальтСмотреть фотографии
15:57
Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 годаСмотреть фотографии
15:32
Волгоградцам чуть не «снесло крышу» от сильного ветраСмотреть фотографии
15:22
Подземные тайны Комсомольского сада: бункер в центре Волгограда не дает покоя любителям историиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 