В Волгоградской области больше всего подорожали квартиры в типовых новостройках

Аналитика 01.11.2018 15:18
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01.11.2018 15:18
В третьем квартале текущего года в Волгоградской области сохранилась тенденция роста цен на квартиры в новостройках. C начала года квартиры в новых домах подорожали в среднем на 5,2%, в том числе квартиры среднего качества (типовые) повысились в цене на 9,6%, квартиры улучшенного качества и элитные стали дороже на 2,5%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате.
На вторичном рынке жилья цены на квартиры снизились с начала 2018 года в среднем на 1,0%, из них квартиры улучшенного качества подешевели на 0,4%, среднего качества (типовые) - на 0,7%, низкого качества – на 2,4%.
Средняя цена продажи квартир в третьем квартале 2018 г. составила в Волгоградской области: на первичном рынке – 43,2 тыс. рублей за 1 кв. метр общей площади, на вторичном рынке – 36,7 тыс. рублей. Для сравнения: в Ростовской области цена за 1 кв.м. в новостройках составляет 49053 рубля, на вторичном рынке недвижимости – 51945, в Астраханской области – 42737 и 35829 рублей соответственно. Низкой стоимостью жилья в новостройках и на вторичном рынке отличается Ставропольский край – 36213 и 36317 рублей за кв.м. соответственно.
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