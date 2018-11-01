Находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области задолжал по кредитам

Борьба с коррупцией 01.11.2018 15:19
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01.11.2018 15:19
Неуловимый для правосудия бывший лидер волгоградских коммунистов Николай Паршин накопил задолженность по кредитным платежам, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные банка исполнительных производств ФССП. Сумму долгов гражданина Паршина приставы не указывают. Бывший депутат Госдумы от Волгоградской области обвиняется в крупном мошенничестве - афере с продажей при помощи подельников здания сельской школы за 25 миллионов рублей. Николай Паршин был объявлен в федеральный розыск больше года назад и до сих пор значится среди лиц, разыскиваемых полицией. Соответствующая информация содержится на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области.
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