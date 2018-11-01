В России оптовые цены на топливо заморозят до конца года

Федеральные новости 01.11.2018 15:09
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01.11.2018 15:09
Правительство договорилось с нефтяниками о сохранении цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости. Представители Минэнерго, ФАС, нефтекомпаний и независимых НПЗ на встрече договорились об уровне крупно- и мелкооптовых поставок нефтепродуктов в фиксированных объемах и ценах. Помимо этого, ежемесячное производство и реализация этой продукции увеличится на три процента в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Требования о росте производства нефтяных продуктов и поставок на внутренний рынок не будут касаться Дальнего Востока. По словам Козака, нефтяные компании обязались немедленно начать соблюдение достигнутых договоренностей, а для юридического оформления остаются сутки, чтобы провести соответствующие корпоративные процедуры. Установленное соглашение будет действовать до конца марта следующего года.
Подробно https://ria.ru/economy/20181101/1531906288.html
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