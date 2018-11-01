Политика

Айфон, игровая приставка и блинница: чем «богат» обанкроченный волгоградский политик

Политика 01.11.2018 14:40
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01.11.2018 14:40


Недавно назначенный на пост и.о. регионального координатора ЛДПР Сергей Попов имеет серьезные финансовые проблемы.  Как сообщает ИА «Высота 102», экс-депутат Волгоградской областной думы признан банкротом, в настоящее время идет распродажа скудного имущества должника.
Как следует из материалов арбитражного дела, господину Попову отдать своим кредиторам практически нечего. В суд бывший народный избранник самостоятельно обратился еще  в марте текущего года, попросив признать себя несостоятельным. Тогда-то и выяснилось, что у главного в регионе либерал-демократа движимое или недвижимое имущество отсутствует. Сам он находится в декретом отпуске по уходу за ребенком, получая ежемесячное пособие. На момент обращения в суд сумма непогашенных долгов, по версии самого Попова, составляла 7,6 млн рублей. Однако в процессе рассмотрения дела о банкротстве выяснилось, что истинная сумма неплатежей гораздо больше. Только одному  Андрею Владимировичу Воробьеву, гендиректору ООО «МАН», бывший нардеп должен 8,8 млн рублей. 
Чем будет расплачиваться по долгам перед банком ВТБ, коммерческой структурой и другим кредиторами Сергей Попов – пока неясно. Процедура реализации имущества продлится до конца текущего месяца. Кто позарится на «добро» политического деятеля – тоже сказать трудно. Во владении у господина Попова, к примеру, - игровая приставка, кухонный комбайн и два айфона. Общая стоимость имущества – 100 тысяч рублей. Полный список имущества бывшего депутата Волгоградской областной думы выглядит так:
1. МФУ HP Photosmart C 4683.
 2. смартфон Iphone 3.
3. блинница First.
4. смартфон Iphone 6s. 
5. микроволновая печь Luxell LX3540. 
телефон Nokia. 
7. игровая приставка sony PSP. 
8. фен Philips jetset control. 
9. радио-часы Vitek. 
10. кухонный комбайн Polaris.
В телефонной беседе с корреспонтом ИА «Высота 102»Сергей Попопв подтвердил, что проходит процедуру банкротства. Себя политики считает жертвой недобросовестных коммерческих структур и намерен своим примером показать гражданам, как выходить из подобных ситуаций.  
Напомним, о назначении Сергея Попова и.о. регионального координатора ЛДПР «Высота 102» сообщала в  конце октября. Не исключено, что он будет участвовать в предстоящих через год выборах депутатов облдумы. Хотя политическая биография Попова полна сомнительных достижений. К примеру, бывший нардеп часто меняет партийную ориентацию. За последнее годы успел побывать сначала в «Справедливой России», затем в «Родине», а теперь и в ЛДПР. Попов был помощником экс-депутата Госдумы Олега Михеева, который обвиняется в многомиллионном мошенничестве и сейчас скрывается от суда. Попов являлся одним из участников скандального вояжа в Италию  волгоградских депутатов во главе с бывшим губернатором Сергеем Боженовым. Помнят коллеги по думскому цеху, как Сергей Васильевич устраивал по инициативе одного единоросса «спектакль» с объявлением голодовки из-за срыва проведения заседания.
Напомним, некоторые бывшие и нынешние депутаты охотно пользуются возможностью признать себя банкротами. Так, в списке финансово несостоятельных значатся  экс-депутат Госдумы Олег Михеев, бывший депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова, действующий депутат Волгоградской облдумы Геннадий Мурылев. 

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