В Волжском серийный вор и убийца ответит перед судом

Завершено расследование дела в отношении 47-летнего жителя Волжского, обвиняемого по нескольким уголовным статьям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчину обвиняют не только в покушении и совершении трех эпизодов кражи с проникновением в жилище, но и в убийстве.

По данным следствия, в один из летних вечеров обвиняемый распивал алкогольные напитки со своей сожительницей и еще одним мало-знакомым мужчиной. Приревновав женщину к новому гостю, он вспылил и нанес не менее двух ударов монтировкой по голове мужчины. Шансов выжить от черепно-мозговой травмы у пострадавшего, как установили эксперты, не было.

Также следствие выяснило, что обвиняемый нигде не работал. Единственный «доход» получал с воровства. С марта по июнь этого года он «обчистил» три дачных домика.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательная база, дело направленно в суд для рассмотрения.