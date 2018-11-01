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В Волжском серийный вор и убийца ответит перед судом

Происшествия 01.11.2018 14:18
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01.11.2018 14:18

Завершено расследование дела в отношении 47-летнего жителя Волжского, обвиняемого по нескольким уголовным статьям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчину обвиняют не только в покушении и совершении трех эпизодов кражи с проникновением в жилище, но и в убийстве.
По данным следствия, в один из летних вечеров обвиняемый распивал алкогольные напитки со своей сожительницей и еще одним мало-знакомым мужчиной. Приревновав женщину к новому гостю, он вспылил и нанес не менее двух ударов монтировкой по голове мужчины. Шансов выжить от черепно-мозговой травмы у пострадавшего, как установили эксперты,  не было.
Также следствие выяснило, что обвиняемый нигде не работал. Единственный «доход» получал с воровства. С марта по июнь этого года он «обчистил» три дачных домика.
Сейчас следствием собрана достаточная доказательная база, дело направленно в суд для рассмотрения.

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