Деньги на бочку: В Волгоградской области закрывается финансовая пирамида «Кэшбери»

Общество 01.11.2018 12:36
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01.11.2018 12:36
Группа компаний, действующих в регионах России, включая и Волгоградскую область, под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых Банк России в конце сентября обнаружил признаки финансовой пирамиды, заявила о прекращении работы и пообещала произвести расчет с клиентами, начиная со 2 ноября. По словам владельца компании Артура Варданяна, «финансовые ресурсы для погашения долговых обязательств у компании имеются, но не в полном объеме на текущий момент времени». Об этом сегодня сообщает ТАСС.
Ранее о ситуации сообщало ИА «Высота 102» в материалах «Банк России увидел в волгоградской компании признаки финансовой пирамиды», «Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходами» и других.
Рекламу «Кэшбери» в Волгограде, как утверждают представители общественной организации «Кредитный правозащитник», можно увидеть повсюду и даже в лифтах. Офис компании Кешбери находится на улице Федотова. По словам и.о. управляющего отделения Волгоград Южного главного управления Центробанка Дмитрия Каменева, все пирамиды маскируются под финансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, любые другие финансовые учреждения, куда нести свои сбережения ни в коем случае нельзя. Любая пирамида лопается, люди в результате теряют свои личные сбережения.
В Банке России заявляют, что компании группы «Кэшбери» строят деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и в социальных сетях. Они привлекают деньги и в рублях, и в криптовалюте. При этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, а лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь 3 млрд рублей.
Между тем владелец компании Артур Варданян уже заявил о намерении создать в начале 2019 года новую компанию.
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