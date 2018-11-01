Жителей многоэтажки в Волгограде избавили от притона





Тишины и покоя дождались жители многоквартирного жилого дома по адресу ул. Рокоссовского 24а, которые в течение трех лет обращались в полицию, к депутатам и чиновникам. «Мы как могли боролись за спокойную жизнь, которую нарушал притон, открытый в квартире на 9 этаже. Хозяйка сдавала ее внаем, а новый арендатор продавал посуточно. Практически круглосуточно мы жили в постоянном аду: при шуме, ругани, громкой музыке, - сообщили ИА «Высота 102» жильцы многоэтажки. - И только после публикации на «Высоте 102» наконец-то наступил порядок».

«Неужели для этого нужно было обивать пороги всевозможных инстанций и в течение всего этого времени получать отписки, которые превратились в целый том? Ведь вопрос-то был решаемый изначально», - говорят жильцы многоэтажки.

Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в материале «Квартиру в многоэтажке Волгограда превратили в притон» в апреле текущего года. Люди жили как в кошмарном сне. Бурная жизнь в «нехорошей» квартире начиналась вечером и продолжалась до самого утра. Мучились и стар, и млад. Несколько раз обитатели «нехорошей» квартиры заливали нижние этажи, устраивали пожары. Но, несмотря на то, что с 2014 года сотрудники аварийных служб, как и полицейские, были здесь частыми гостями, ситуация не менялась.

«С апреля у нас теперь новая жизнь, которой мы радуемся каждый день», - заключили волгоградцы.



