Аналитика

В Волгограде хромает демография

Аналитика 01.11.2018 11:08
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01.11.2018 11:08


За 9 месяцев текущего года в Волгограде родилось 7204 человека, что на 466 младенцев (6,1%) меньше соответствующего периода 2017 г. Рост рождаемости отмечен только в Дзержинском районе Волгограда (1277 родившихся против 1243 в 2017 г.). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате.  Снижение числа умерших составило 3,3% (9409 человек против 9730 в январе-сентябре прошлого года). Но при этом сохраняется печальная тенденция – количество ушедших из жизни в Волгограде превысило число родившихся в 1,3 раза.

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