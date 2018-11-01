Общество 01.11.2018 11:05
1412 8
01.11.2018 11:05
Новая мебель, которую закупает исполнительная дирекция Волгоградской области, будет установлена в Зале воинской и трудовой славы на проспекте Ленина, 9. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
Напомним, накануне информагентство сообщило о закупке новой мебели на 1 миллион рублей. В списке – больше двух десятков единиц различных предметов, в частности, стулья, столики из натурального дерева белого цвета с золотой патиной, портал для камина тоже с золотыми вставками, трибуна для выступления, две подставки под флаг и т.д.
Справка. Зал воинской и трудовой славы был открыт в здании администрации Волгоградской области летом этого года, он был переоборудован из Белого зала. На стены нового помещения нанесены имена наших земляков - героев Советского Союза, героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Славы трех степеней, кавалеров орденов Трудовой Славы трех степеней, героев Российской Федерации, героев Труда Российской Федерации, почетных граждан Волгограда и Волгоградской области. В новом зале проходят церемонии награждения жителей Волгоградской области, торжественные приемы и т.д.
Фото из архива.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
31733 29
07.10.2018 16:59
27262 4
Не подходить: Жители перекопанной улицы в Волгограде боятся встретить зиму с открытыми траншеями01.11.2018 15:08
Деньги на бочку: В Волгоградской области закрывается финансовая пирамида «Кэшбери»01.11.2018 12:36
В Красноармейском районе Волгограда устроили «тест-драйв» нового фонтана01.11.2018 11:53
Жителей многоэтажки в Волгограде избавили от притона01.11.2018 11:51
В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путей01.11.2018 09:02
В Волгоградской области проверили ход работ по строительству развязок на мосту через Ахтубу01.11.2018 08:56
Волгоградская облдума закупает мощные ноутбуки01.11.2018 08:49
В Волгограде застройщик оштрафован за срыв срока строительства дома01.11.2018 08:13
По итогам конкурса президентских грантов НКО Волгоградской области получат 83 миллиона рублей31.10.2018 20:00
В администрацию Волгоградской области заказали дорогую мебель в золотых тонах31.10.2018 17:31
На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальт31.10.2018 16:22
Волгоградцам чуть не «снесло крышу» от сильного ветра31.10.2018 15:32
Строителей объездной магистрали в Волжском обязали «заштопать» трещины31.10.2018 14:00
Волгоградцев меньше всего интересуют права человека и концепция внешней политики России31.10.2018 12:30
Кому строить: В дорожном хозяйстве Волгоградской области – половина пенсионеров и предпенсионеров31.10.2018 11:08
Реклама