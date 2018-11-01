



Новая мебель, которую закупает исполнительная дирекция Волгоградской области, будет установлена в Зале воинской и трудовой славы на проспекте Ленина, 9. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.

Напомним, накануне информагентство сообщило о закупке новой мебели на 1 миллион рублей. В списке – больше двух десятков единиц различных предметов, в частности, стулья, столики из натурального дерева белого цвета с золотой патиной, портал для камина тоже с золотыми вставками, трибуна для выступления, две подставки под флаг и т.д.

Справка. Зал воинской и трудовой славы был открыт в здании администрации Волгоградской области летом этого года, он был переоборудован из Белого зала. На стены нового помещения нанесены имена наших земляков - героев Советского Союза, героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Славы трех степеней, кавалеров орденов Трудовой Славы трех степеней, героев Российской Федерации, героев Труда Российской Федерации, почетных граждан Волгограда и Волгоградской области. В новом зале проходят церемонии награждения жителей Волгоградской области, торжественные приемы и т.д.

Фото из архива.