В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путей

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Общество 01.11.2018 09:02
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01.11.2018 09:02
Из-за неисправности части рельсового полотна с 7.30 не обслуживается участок между остановками «Путепроводная» и «Обувная фабрика». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, на время ремонта путей движение трамваев №№3 и 4 осуществляется через остановку «Мончегорская». В ближайшие часы специалисты предприятия закончат восстановительные работы, и движение электротранспорта возобновится в штатном режиме.
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