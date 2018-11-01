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В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путей

Общество 01.11.2018 09:02
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01.11.2018 09:02

Из-за неисправности части рельсового полотна с 7.30 не обслуживается участок между остановками «Путепроводная»  и «Обувная фабрика». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, на время ремонта путей движение трамваев №№3 и 4 осуществляется через остановку «Мончегорская». В ближайшие часы специалисты предприятия закончат восстановительные работы, и движение электротранспорта возобновится в штатном режиме.
 

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