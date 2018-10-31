



Волгоградская область заняла третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству проектов-победителей конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества, сообщает ИА «Высота 102». Итоги конкурса подвели сегодня в столице. Волгоградская область также заняла первое место по количеству участников конкурса из малых городов и сельской местности. По объему грантовых средств, предоставленных на реализацию общественных инициатив, регион стал десятым. Организации Волгоградской области получат 83 млн рублей. Больше всего денег достанется НКО Москвы - 1 млрд 703 млн рублей.

По данным администрации региона, на территории Волгоградской области на сегодняшний день зарегистрировано более 4000 некоммерческих организаций.

Гранты выделяются на реализацию проектов по 13 направлениям в области социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества. По итогам прошедшего конкурса планируется распределить среди победивших со своими проектами НКО страны 4,5 млрд рублей.

