Общество 31.10.2018 20:00
359 1
31.10.2018 20:00
Волгоградская область заняла третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству проектов-победителей конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества, сообщает ИА «Высота 102». Итоги конкурса подвели сегодня в столице. Волгоградская область также заняла первое место по количеству участников конкурса из малых городов и сельской местности. По объему грантовых средств, предоставленных на реализацию общественных инициатив, регион стал десятым. Организации Волгоградской области получат 83 млн рублей. Больше всего денег достанется НКО Москвы - 1 млрд 703 млн рублей.
По данным администрации региона, на территории Волгоградской области на сегодняшний день зарегистрировано более 4000 некоммерческих организаций.
Гранты выделяются на реализацию проектов по 13 направлениям в области социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества. По итогам прошедшего конкурса планируется распределить среди победивших со своими проектами НКО страны 4,5 млрд рублей.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
31606 29
07.10.2018 16:59
27228 4
В администрацию Волгоградской области заказали дорогую мебель в золотых тонах31.10.2018 17:31
На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальт31.10.2018 16:22
Волгоградцам чуть не «снесло крышу» от сильного ветра31.10.2018 15:32
Подземные тайны Комсомольского сада: бункер в центре Волгограда не дает покоя любителям истории31.10.2018 15:22
Строителей объездной магистрали в Волжском обязали «заштопать» трещины31.10.2018 14:00
Волгоградцев меньше всего интересуют права человека и концепция внешней политики России31.10.2018 12:30
Кому строить: В дорожном хозяйстве Волгоградской области – половина пенсионеров и предпенсионеров31.10.2018 11:08
В Волгограде суд реанимировал "покойника"31.10.2018 10:32
Замерзали и плакали: в Волгограде два часа молились по жертвам политических репрессий30.10.2018 15:23
Волгоградский «интернет-националист» заплатит приличный штраф30.10.2018 13:58
В Волгограде жители объявили «бойкот» УК-«фантому»30.10.2018 13:16
Больше не скатишься: в Волгограде возводят вторую лестницу в пойму реки Царицы30.10.2018 12:49
В Волгоградской области жители платили за уличный свет30.10.2018 10:17
МЧС предупреждает: в Волгоградскую область приходит шквалистый ветер30.10.2018 10:03
«Непривычно уходить с работы засветло»: волгоградцы оценили первый день жизни по новому времени29.10.2018 18:22
Реклама