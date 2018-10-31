Общество

По итогам конкурса президентских грантов НКО Волгоградской области получат 83 миллиона рублей

Общество 31.10.2018 20:00
359 1
31.10.2018 20:00


Волгоградская область заняла третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству проектов-победителей конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества, сообщает ИА «Высота 102». Итоги конкурса подвели сегодня в столице. Волгоградская область также заняла первое место по количеству участников конкурса из малых городов и сельской местности. По объему грантовых средств, предоставленных на реализацию общественных инициатив, регион стал десятым. Организации Волгоградской области получат 83 млн рублей. Больше всего денег достанется НКО Москвы  - 1 млрд 703 млн рублей.
По данным администрации региона, на территории Волгоградской области на сегодняшний день зарегистрировано более 4000 некоммерческих организаций.
Гранты выделяются на реализацию проектов по 13 направлениям в области социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества. По итогам прошедшего конкурса планируется распределить среди победивших со своими проектами НКО страны 4,5 млрд рублей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта
14.10.2018 17:07
31606 29
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»
07.10.2018 16:59
27228 4
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри
06.10.2018 21:55
27362 0
Общество
31.10.2018 17:31
Общество 31.10.2018 17:31
7686 22 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 16:22
Общество 31.10.2018 16:22
1317 12 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 15:32
Общество 31.10.2018 15:32
858 1 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 15:22
Общество 31.10.2018 15:22
9032 13 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 14:00
Общество 31.10.2018 14:00
3601 2 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 12:30
Общество 31.10.2018 12:30
782 20 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 11:08
Общество 31.10.2018 11:08
2695 16 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 10:32
Общество 31.10.2018 10:32
3765 2 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 15:23
Общество 30.10.2018 15:23
7229 10 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 13:58
Общество 30.10.2018 13:58
1506 5 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 13:16
Общество 30.10.2018 13:16
3323 12 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 12:49
Общество 30.10.2018 12:49
2480 9 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 10:17
Общество 30.10.2018 10:17
2240 9 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 10:03
Общество 30.10.2018 10:03
3147 1 Обсудить

0
Далее
Общество
29.10.2018 18:22
Общество 29.10.2018 18:22
13421 62 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:01
Городское хозяйство сидеть не дает: глава Волгограда покинул кабинетCмотреть видео
20:00
По итогам конкурса президентских грантов НКО Волгоградской области получат 83 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:31
В администрацию Волгоградской области заказали дорогую мебель в золотых тонахСмотреть фотографии
17:27
«Убил за издевательства»: В Волгоградской области судят пенсионера, задушившего женуСмотреть фотографии
16:22
На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальтСмотреть фотографии
15:57
Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 годаСмотреть фотографии
15:32
Волгоградцам чуть не «снесло крышу» от сильного ветраСмотреть фотографии
15:22
Подземные тайны Комсомольского сада: бункер в центре Волгограда не дает покоя любителям историиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
В Волгограде экс-свекровь выставила свою сноху в интернете в «интимном» свете
14:59
В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»Смотреть фотографии
14:52
Банк «Открытие» станет банком первого выбораСмотреть фотографии
14:28
Карты и музыка: В колонию Волгоградской области пытались перебросить "посылку"Смотреть фотографии
14:00
Строителей объездной магистрали в Волжском обязали «заштопать» трещиныСмотреть фотографии
12:45
«Ростелеком» вызвал профессиональный восторг у студентов ВолГУСмотреть фотографии
12:30
Волгоградцев меньше всего интересуют права человека и концепция внешней политики РоссииСмотреть фотографии
12:17
Феноловый туман: Жители Светлого Яра Волгоградской области требуют найти источник химического запахаСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде 91-летний пенсионер отдал 200 тысяч рублей мошенникам за «спасение» сынаСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде две супружеские пары не успели разобрать украденный кроссовер
11:08
Кому строить: В дорожном хозяйстве Волгоградской области – половина пенсионеров и предпенсионеров Смотреть фотографии
10:44
Неудачный проект: В Волгограде бизнесмен не платил зарплату архитекторамСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде суд реанимировал "покойника"Смотреть фотографии
10:19
Бросаем клич: волгоградцев призывают стать соавторами уникальной фотовыставки о сталинградском детствеСмотреть фотографии
10:17
Волгоград встретил утро в новой пробкеСмотреть фотографии
05:18
В Астрахани заключенный и его напарник зарабатывали на страхе жителей Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
20:06
Вперед к смерти: в Волгограде пассажирский автобус сняли с рейса в последнюю минуту Cмотреть видео
19:55
Обстоятельства устанавливаются: под Волгоградом в ДТП погибли 2 человекаСмотреть фотографии
17:52
Трамвай иномарке не помеха: Волгоград снова остановился в огромной пробке из-за ДТПСмотреть фотографии
16:20
На пост главы Городища Волгоградской области претендуют сразу две дамыСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде опрокинулся прицеп с капустойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Замерзали и плакали: в Волгограде два часа молились по жертвам политических репрессийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 