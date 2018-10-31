«Убил за издевательства»: В Волгоградской области судят пенсионера, задушившего жену





В содеянном обвиняемый сознался в ходе первого же допроса. Как сообщили ИА «Высота 102» в Следственном Управлении СК РФ, трагедия произошла в Суровикинском районе в июле этого года. В ходе очередной бытовой драмы мужчина схватил жену за руку и повалил на пол. После этого задушил женщину голыми руками. При этом, по данным следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения не раз поднимала руку на 79-летнего пенсионера. Защититься или уклонится от ударов он не мог, так как страдает полной слепотой.