«Убил за издевательства»: В Волгоградской области судят пенсионера, задушившего жену

Происшествия 31.10.2018 17:27
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31.10.2018 17:27
В содеянном обвиняемый сознался в ходе первого же допроса. Как сообщили ИА «Высота 102» в Следственном Управлении СК РФ, трагедия произошла в Суровикинском районе в июле этого года. В ходе очередной бытовой драмы мужчина схватил жену за руку и повалил на пол. После этого задушил женщину голыми руками. При этом, по данным следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения не раз поднимала руку на 79-летнего пенсионера. Защититься или уклонится от ударов он не мог, так как страдает полной слепотой.
Сейчас материалы дела направлены в суд. Ждать вердикта пенсионер будет, находясь под домашним арестом.
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