Волгоградская облдума закупает мощные ноутбуки

18 ноутбуков стоимостью 48 тысяч рублей каждый закупает Волгоградская областная дума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, начальная цена контракта составляет почти 870 тысяч рублей.

Компьютерная техника, как следует из документации к закупке, требуется «для обеспечения государственных нужд». Так, процессор у ноутбуков должен состоять из четырех ядер, частота процессора – от 1,6 до 3,2ГГц, размер оперативной памяти – 8Гб, объем накопителя – 750-1000 Гб, размер экрана – 15,6-17 дюймов. Согласно данным с сайта популярного интернет-магазина цифровой техники, средняя стоимость неигрового ноутбука, мощности которого хватит для офисной работы, составляет порядка 30 тысяч рублей.

Переносные компьютеры должны быть поставлены в регпарламент в течение 20 дней с момента заключения контракта. Закупка финансируется за счет бюджета региона 2018 года.