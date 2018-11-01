Волгоградская облдума закупает мощные ноутбуки

Общество 01.11.2018 08:49
1385 8
01.11.2018 08:49
18 ноутбуков стоимостью 48 тысяч рублей каждый закупает Волгоградская областная дума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, начальная цена контракта составляет почти 870 тысяч рублей.
Компьютерная техника, как следует из документации к закупке, требуется «для обеспечения государственных нужд». Так, процессор у ноутбуков должен состоять из четырех ядер, частота процессора – от 1,6 до 3,2ГГц, размер оперативной памяти – 8Гб, объем накопителя – 750-1000 Гб, размер экрана – 15,6-17 дюймов. Согласно данным с сайта популярного интернет-магазина цифровой техники, средняя стоимость неигрового ноутбука, мощности которого хватит для офисной работы, составляет порядка 30 тысяч рублей.
Переносные компьютеры должны быть поставлены в регпарламент в течение 20 дней с момента заключения контракта. Закупка финансируется за счет бюджета региона 2018 года.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
31662 29
07.10.2018 16:59
27246 4
В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путей01.11.2018 09:02
В Волгоградской области проверили ход работ по строительству развязок на мосту через Ахтубу01.11.2018 08:56
В Волгограде застройщик оштрафован за срыв срока строительства дома01.11.2018 08:13
По итогам конкурса президентских грантов НКО Волгоградской области получат 83 миллиона рублей31.10.2018 20:00
В администрацию Волгоградской области заказали дорогую мебель в золотых тонах31.10.2018 17:31
На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальт31.10.2018 16:22
Волгоградцам чуть не «снесло крышу» от сильного ветра31.10.2018 15:32
Подземные тайны Комсомольского сада: бункер в центре Волгограда не дает покоя любителям истории31.10.2018 15:22
Строителей объездной магистрали в Волжском обязали «заштопать» трещины31.10.2018 14:00
Волгоградцев меньше всего интересуют права человека и концепция внешней политики России31.10.2018 12:30
Кому строить: В дорожном хозяйстве Волгоградской области – половина пенсионеров и предпенсионеров31.10.2018 11:08
В Волгограде суд реанимировал "покойника"31.10.2018 10:32
Замерзали и плакали: в Волгограде два часа молились по жертвам политических репрессий30.10.2018 15:23
Волгоградский «интернет-националист» заплатит приличный штраф30.10.2018 13:58
В Волгограде жители объявили «бойкот» УК-«фантому»30.10.2018 13:16
Реклама