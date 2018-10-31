Общество

На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальт

Общество 31.10.2018 16:22
907 9
31.10.2018 16:22


Состояние уже отремонтированных дворов и территорий, благоустройство которых будет продолжено, проинспектировал сегодня глава Волгограда Виталий Лихачев. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», глава Волгограда заглянул во дворы и пообщался с жителями домов  на улицах Николая Отрады, Мясникова, Менжинского и Кропоткина, где проводились работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». «Спасибо» за спортивную площадку сказали главе Волгограда жители дома №26 по ул. Мясникова. Здесь с удовольствием проводят время дети, да и взрослые занимаются спортом. Довольны и жители дома №15 по ул. Кропоткина, где построили футбольную и детскую площадки. Детвора бы дотемна проводила здесь время, но, посетовали волгоградцы, во дворе нет освещения. Исправить это «недоразумение» пообещал глава Волгограда. 
А вот состояние асфальта во дворе домов №10 и 14 по ул. Николая Отрады вызвало вопросы у главы Волгограда.  


Еще более неприглядная картина открылась в другом дворе – дома №19а по ул. Менжинского. Здесь совсем недавно отремонтировали асфальт, однако в одном месте он рассыпался и превратился в огромную яму. Но это - следствие не плохой работы подрядчиков. По словам местных жителей, летом здесь буксовал большегруз, который и разбил новый асфальт. Виталий Лихачев распорядился отремонтировать яму. 
В целом, по словам Виталия Лихачева, качество ремонта асфальта во дворах, где прошли работы по благоустройству, можно считать приемлемым.  При этом  не стал отрицать, что есть и проблемные участки.  Инспекции дворов  проводятся с целью формирование программы благоустройства на будущие годы и анализа качества проведённых работ. Весь ремонт будет финансироваться и выполняться в рамках гарантийных случаев. В тех местах, где ямы на дорогах не признаются гарантийным, дороги будут восстановлены за счет муниципалитета. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта
14.10.2018 17:07
31597 29
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»
07.10.2018 16:59
27226 4
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри
06.10.2018 21:55
27358 0
Общество
31.10.2018 17:31
Общество 31.10.2018 17:31
5150 10 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 15:32
Общество 31.10.2018 15:32
632 1 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 15:22
Общество 31.10.2018 15:22
8603 7 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 14:00
Общество 31.10.2018 14:00
3464 2 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 12:30
Общество 31.10.2018 12:30
617 18 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 11:08
Общество 31.10.2018 11:08
2453 14 Обсудить

0
Далее
Общество
31.10.2018 10:32
Общество 31.10.2018 10:32
3578 2 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 15:23
Общество 30.10.2018 15:23
7199 10 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 13:58
Общество 30.10.2018 13:58
1490 5 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 13:16
Общество 30.10.2018 13:16
3309 12 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 12:49
Общество 30.10.2018 12:49
2456 9 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 10:17
Общество 30.10.2018 10:17
2224 9 Обсудить

0
Далее
Общество
30.10.2018 10:03
Общество 30.10.2018 10:03
3131 1 Обсудить

0
Далее
Общество
29.10.2018 18:22
Общество 29.10.2018 18:22
13407 62 Обсудить

0
Далее
Общество
29.10.2018 14:52
Общество 29.10.2018 14:52
1592 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:31
В администрацию Волгоградской области заказали дорогую мебель в золотых тонахСмотреть фотографии
17:27
«Убил за издевательства»: В Волгоградской области судят пенсионера, задушившего женуСмотреть фотографии
16:22
На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальтСмотреть фотографии
15:57
Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 годаСмотреть фотографии
15:32
Волгоградцам чуть не «снесло крышу» от сильного ветраСмотреть фотографии
15:22
Подземные тайны Комсомольского сада: бункер в центре Волгограда не дает покоя любителям историиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
В Волгограде экс-свекровь выставила свою сноху в интернете в «интимном» свете
14:59
В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»Смотреть фотографии
14:52
Банк «Открытие» станет банком первого выбораСмотреть фотографии
14:28
Карты и музыка: В колонию Волгоградской области пытались перебросить "посылку"Смотреть фотографии
14:00
Строителей объездной магистрали в Волжском обязали «заштопать» трещиныСмотреть фотографии
12:45
«Ростелеком» вызвал профессиональный восторг у студентов ВолГУСмотреть фотографии
12:30
Волгоградцев меньше всего интересуют права человека и концепция внешней политики РоссииСмотреть фотографии
12:17
Феноловый туман: Жители Светлого Яра Волгоградской области требуют найти источник химического запахаСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде 91-летний пенсионер отдал 200 тысяч рублей мошенникам за «спасение» сынаСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде две супружеские пары не успели разобрать украденный кроссовер
11:08
Кому строить: В дорожном хозяйстве Волгоградской области – половина пенсионеров и предпенсионеров Смотреть фотографии
10:44
Неудачный проект: В Волгограде бизнесмен не платил зарплату архитекторамСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде суд реанимировал "покойника"Смотреть фотографии
10:19
Бросаем клич: волгоградцев призывают стать соавторами уникальной фотовыставки о сталинградском детствеСмотреть фотографии
10:17
Волгоград встретил утро в новой пробкеСмотреть фотографии
05:18
В Астрахани заключенный и его напарник зарабатывали на страхе жителей Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
20:06
Вперед к смерти: в Волгограде пассажирский автобус сняли с рейса в последнюю минуту Cмотреть видео
19:55
Обстоятельства устанавливаются: под Волгоградом в ДТП погибли 2 человекаСмотреть фотографии
17:52
Трамвай иномарке не помеха: Волгоград снова остановился в огромной пробке из-за ДТПСмотреть фотографии
16:20
На пост главы Городища Волгоградской области претендуют сразу две дамыСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде опрокинулся прицеп с капустойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Замерзали и плакали: в Волгограде два часа молились по жертвам политических репрессийСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области вернули свет в 14 селСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области семилетняя девочка в инвалидной коляске попала под колеса такси
Реклама
Реклама
 