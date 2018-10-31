На задворках ремонта: в Волгограде большегруз раздавил новый асфальт

Общество 31.10.2018 16:22
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31.10.2018 16:22
Состояние уже отремонтированных дворов и территорий, благоустройство которых будет продолжено, проинспектировал сегодня глава Волгограда Виталий Лихачев. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», глава Волгограда заглянул во дворы и пообщался с жителями домов на улицах Николая Отрады, Мясникова, Менжинского и Кропоткина, где проводились работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». «Спасибо» за спортивную площадку сказали главе Волгограда жители дома №26 по ул. Мясникова. Здесь с удовольствием проводят время дети, да и взрослые занимаются спортом. Довольны и жители дома №15 по ул. Кропоткина, где построили футбольную и детскую площадки. Детвора бы дотемна проводила здесь время, но, посетовали волгоградцы, во дворе нет освещения. Исправить это «недоразумение» пообещал глава Волгограда.
А вот состояние асфальта во дворе домов №10 и 14 по ул. Николая Отрады вызвало вопросы у главы Волгограда.
Еще более неприглядная картина открылась в другом дворе – дома №19а по ул. Менжинского. Здесь совсем недавно отремонтировали асфальт, однако в одном месте он рассыпался и превратился в огромную яму. Но это - следствие не плохой работы подрядчиков. По словам местных жителей, летом здесь буксовал большегруз, который и разбил новый асфальт. Виталий Лихачев распорядился отремонтировать яму.
В целом, по словам Виталия Лихачева, качество ремонта асфальта во дворах, где прошли работы по благоустройству, можно считать приемлемым. При этом не стал отрицать, что есть и проблемные участки. Инспекции дворов проводятся с целью формирование программы благоустройства на будущие годы и анализа качества проведённых работ. Весь ремонт будет финансироваться и выполняться в рамках гарантийных случаев. В тех местах, где ямы на дорогах не признаются гарантийным, дороги будут восстановлены за счет муниципалитета.
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