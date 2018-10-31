В Волгограде перед судом предстала местная жительница, обвиняемая в распространении интимных фото своей бывшей снохи. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 49-летняя женщина обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По данным следствия, у обвиняемой на протяжении длительного периода времени складывались неприязненные отношения с супругой своего сына. Около года назад брак распался, но даже тогда свекровь не успокоилась. Воспользовавшись моментом, она с телефона сына скачала фотографии экс-снохи, на которых молодая женщина была запечатлена в стиле «ню», затем создала фейковые страницы в сети Интернет, где разместила указанные снимки.

Когда потерпевшая увидела себя в обнаженном виде и в нижнем белье на изображениях, распространенных в социальных сетях, сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Несмотря на то, что на первоначальном этапе расследования свою вину в содеянном свекровь отрицала, следователям удалось доказать её причастность к разглашению сведений о частной жизни бывшей родственницы - именно с телефона обвиняемый личные фотографии потерпевшей попали в интернет.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Кировского района, направлено в суд.



