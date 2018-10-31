В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»





С 1 ноября директор ООО «Концессии водоснабжения» возглавит еще одну компанию. Валерий Казанцев с завтрашнего дня будет совмещать свою должность с постом руководителя «Концессий теплоснабжения». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения». Соответствующее решение сегодня принял совет директоров компании.

Кресло директора, таким образом, покидает Эдуард Шпаковский, отвечавший за модернизацию теплового хозяйства и системы централизованной подачи горячей воды в Волгограде.

Валерий Казанцев был назначен директором ООО «Концессии водоснабжения» в марте 2017 года. Закончил строительный факультет Сибирского Металлургического Института в Новокузнецке. Ранее возглавлял водоканалы в других регионах страны.



