В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»

Экономика 31.10.2018 14:59
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31.10.2018 14:59
С 1 ноября директор ООО «Концессии водоснабжения» возглавит еще одну компанию. Валерий Казанцев с завтрашнего дня будет совмещать свою должность с постом руководителя «Концессий теплоснабжения». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения». Соответствующее решение сегодня принял совет директоров компании.
Кресло директора, таким образом, покидает Эдуард Шпаковский, отвечавший за модернизацию теплового хозяйства и системы централизованной подачи горячей воды в Волгограде.
Валерий Казанцев был назначен директором ООО «Концессии водоснабжения» в марте 2017 года. Закончил строительный факультет Сибирского Металлургического Института в Новокузнецке. Ранее возглавлял водоканалы в других регионах страны.
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