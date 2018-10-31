Волгоградцам чуть не «снесло крышу» от сильного ветра

Жители дома №16 поселка Аэропорт Волгограда не на шутку напуганы. Из-за сильного ветра, который бушует в городе уже какой день, кровля начала буквально вздыматься. Люди больше всего опасались, что пойдут дожди и их квартиры затопит. А такое с ними уже случалось. У многих пострадал только что сделанный ремонт.





Волгоградцы разместили видео «улетающий кровли» в сеть. Журналисты ИА «Высота 102» решили посмотреть на крышу этого дома - увиденное походит на недоделанную работу.









При этом капремонт, как гласит табличка на доме, должен был закончиться пару недель назад.



В региональном «Фонде капитального ремонта многоквартирных домов» ситуацию прояснили. Подрядчики, действительно, нарушили все сроки. Причина, по их словам - «плохая погода». Но теперь за эту задержку рабочим придется заплатить неустойку. А вот жителей больше интересует, когда крышу наконец-то доделают. Люди уже готовят письма-жалобы.





