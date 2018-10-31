Банк «Открытие» станет банком первого выбора

Экономика 31.10.2018 14:52
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31.10.2018 14:52
Банк «Открытие» намерен выйти на новый уровень в Волгоградской области, удвоив при этом в ближайшие три года долю активов и пассивов корпоративного, среднего, малого и розничного бизнесов. Банк «Открытие» должен стать банком первого выбора, сообщает ИА «Высота 102» с пресс-конференции управляющего региональным операционным офисом «Волгоградский» Сергея Крупчатникова.
Клиентам корпоративно-инвестиционного бизнеса «Открытие» предложит индивидуальный подход в обслуживании, гибкое ценообразование и целый ряд уникальных сервисов. Банк сконцентрируется на среднем и нижнем сегменте клиентов — компаниях с выручкой от 3 до 70 млрд руб.
Согласно «Стратегии до 2020г.» банк «Открытие» планирует стать одним из самых динамично растущих игроков на рынке малого и среднего бизнеса (МСБ). Так, в августе этого года в Волгограде банк открыл Центр МСБ. Предприниматели здесь могут получить консультации по вопросам открытия счетов и банковского сопровождения бизнеса, обсудить наиболее оптимальную форму обслуживания.
В сегменте розничного бизнеса «Открытие» планирует кратно нарастить портфель кредитов. С 1 января 2018 г. в Волгоградской области банк выдал ипотечных кредитов на сумму порядка полумиллиарда рублей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. За 9 месяцев 2018г. объем выданных потребительских кредитов увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2017г. в 2,4 раза и составил 800 млн рублей.
«Мы предлагаем всем категориям наших клиентов сервисы самого высокого уровня, — отметил Сергей Крупчатников. — Банк «Открытие» готов поддерживать значимые социально-экономические проекты в Волгоградской области, помогать привлечению инвестиций для финансирования целевых программ».
В течение трех лет «Открытие» планирует значительно увеличить число зарплатных проектов. При этом «зарплатники» получат возможность пользоваться широкой линейкой продуктов банка на специальных условиях, которые доступны, в частности, сотрудникам стратегического партнера банка— ПАО «ЛУКОЙЛ».
Инфраструктура группы «Открытие» в Волгоградской области представлена 13 офисами банка «Открытие» и БИНБАНКА, которые будут объединены с 1 января 2019 года под брендом «Открытие».
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