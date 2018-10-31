Происшествия 31.10.2018 14:28
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31.10.2018 14:28
В исправительной колонии 12 пресекли доставку более 40 запрещенных предметов. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, в «посылке» обнаружили 14 сотовых телефонов, 10 зарядных устройств, 5 наушников, 9 сим-карт и 2 колоды игральных карт. Двадцатилетний парень пытался перебросить все это через забор, но был задержан. Теперь ему грозит крупный штраф.
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