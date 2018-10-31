



Мебель в дворцовом и романском стиле из ценных пород дерева с золотой патиной поставят в администрацию Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, электронный аукцион объявило ГБУ «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области». Начальная цена электронного аукциона – чуть более 1 млн рублей, выделенных из средств бюджетных учреждений.

Всего исполнительная дирекция, которую в народе именуют «гаражом» администрации области, приобретает больше двух десятков единиц различной мебели. В списке оказался, к примеру, кожаный стул с каретной стяжкой перламутрового оттенка (на первом фото). Этот цвет, по всей видимости, в моде у чиновников. Напомним, несколько дней назад информагентство сообщало о том, что администрация Урюпинска готова заплатить 1,8 млн рублей за иномарку такого же тона. Белые патинированные опоры стула, согласно техническому заданию, должны быть выполнены из массива бука или гевеи. Такой стул исполнительной дирекции понадобился в двух экземплярах. Их общая стоимость - 80 тысяч рублей.

Компанию этому предмету мебели составит круглый журнальный столик из натурального дерева белого цвета тоже с золотой патиной. Где-то рядом, наверняка, будет стоять портал для камина за 200 тысяч рублей, изготовленный из массива дерева. Изделие, покрытое белой эмалью с золотыми вставками, должна украсить элегантная фрезеровка. Внутри портала предполагается установка электрического камина.





В плане закупок значится еще один стул, изготовление которого потребует особого мастерства – подлокотники должны иметь плавный S-образный изгиб и фрезеровку.

Также в списке закупок – кухонный гарнитур из акрила с имитацией структуры мрамора за 156 тысяч рублей, трибуна для выступлений за 50 тысяч рублей, две подставки под флаг за аналогичную сумму, два кресла руководителя с кожаной обивкой цвета «Американский орех», декоративная вставка в стол из кожи - за 25 тысяч рублей, и несколько других предметов.

Для кого предназначается комплект мебели – в документах к закупке не сообщается. Заказчик не намерен долго ждать товар – его должны поставить уже через два дня после подписания контракта.



