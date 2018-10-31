Общество 31.10.2018 12:30
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31.10.2018 12:30
Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области отчитался о работе с обращениями граждан в 3 квартале 2018 года и констатировал: все меньше стало обращаться граждан по различным вопросам. Об этом говорится на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102».
Так, по сравнению с 3 кварталом прошлого года количество обращений уменьшилось на 36,1%, а по сравнению со 2-м кварталом 2018-го - на 27,5%: всего было рассмотрено 374 обращения. Наибольшее количество поступило из Волгограда, Волжского, Михайловки, Урюпинска, Калачевского, Новоаннинского, Дубовского районов. Меньше всего обращались жители Ольховского, Кумылженского, Николаевского, Новониколаевского, Суровикинского районов.
Основная часть вопросов была связана с деятельностью органов власти и его руководства, социально-экономическим развитием муниципальных образований. А по таким разделам, как права и свобода человека, деятельность депутатов, резолюции митингов, государственный контроль и надзор в сфере средств массовой информации, патриотическое воспитание, концепция внешней политики Российской Федерации поступило всего по одному обращению.
Личный прием гражданина заместителем председателя комитета был проведен тоже один.
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