



91-летний пенсионер стал жертвой телефонного мошенника. Как сообщили в УМВД России по городу Волгограду, престарелому мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его сын в результате ДТП сбил человека. Для решения вопроса с сотрудниками правоохранительных органов необходимо передать денежное вознаграждение. Не перепроверяя информацию, пенсионер отдал свои сбережения подъехавшему к нему курьеру. Только через два дня, когда приехали родственники, он узнал, что стал жертвой телефонного афериста. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество). В УМВД по городу Волгограду напоминают, что нельзя доверять звонкам от незнакомцев, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Незамедлительно сообщайте о таких фактах в полицию.



