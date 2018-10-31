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В Волгограде две супружеские пары не успели разобрать украденный кроссовер

Расследования 31.10.2018 11:15
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31.10.2018 11:15

Оперативники уголовного розыска отдела полиции №4 (Центральный район) Управления МВД России по городу Волгограду совместно с инспекторами Госавтоинспекции раскрыли кражу иномарки. По подозрению в причастности к совершенному преступлению задержаны четверо жителей Волгограда – две супружеские пары, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным полицейских, ночью 28 октября 2018 года задержанные, находясь у дома по ул. Пархоменко, увидели припаркованную автомашину «Сузуки Гранд Витара». В замке зажигания машины находились ключи, оставленные забывчивым автовладельцем. Спонтанно приняв решение, молодые люди, двое из которых - работники службы такси, завели кроссовер и перегнали его на одну из автостоянок Краснооктябрьского района. Избавившись от личных вещей владельца, находившихся в салоне иномарки, подозреваемые договорились встретиться через несколько дней, чтобы разобрать машину и продать по запчастям.
После совершения преступления подозреваемых зафиксировали камеры наблюдения
30 октября подозреваемые они были задержаны полицейскими, в содеянном они сознались. 
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания, следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте на период проведения следствия. Машина возвращена владельцу.


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