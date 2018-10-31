Кому строить: В дорожном хозяйстве Волгоградской области – половина пенсионеров и предпенсионеров

Общество 31.10.2018 11:08
1336 3
31.10.2018 11:08
Около половины работников предприятий дорожного комплекса региона пребывают в пенсионном и предпенсионном возрасте. При этом ежегодно снижается набор студентов на дорожные специальности. Об этом заявили ИА «Высота 102» в регпарламенте, где накануне обсуждались предложения по решению данной проблемы. Кроме того, предприятия проявляют мало активности в отборе студентов, оставляет желать лучшего профориентационная работа среди выпускников школ, колледжей и техникумов. Обновления требует и материально-техническая база в вузах, и организация прохождения производственных и научно-исследовательских практик студентов на строительных объектах Волгоградской области.
Теперь вопросами подготовки специалистов для дорожной отрасли займется рабочая группа по формированию кадрового резерва данной отрасли, которая создается при комитете по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской облдумы. В нее войдут областные депутаты, представители администрации региона, мэрии, института архитектуры и строительства ВолгГТУ. А к 2020 году в Волгоградской области будет внедрен региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, который станет одним из условий для экономического прорыва, обозначенного президентом России, - подчеркнули в пресс-службе заксобрания.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
31543 29
07.10.2018 16:59
27202 4
В Волгограде суд реанимировал "покойника"31.10.2018 10:32
Замерзали и плакали: в Волгограде два часа молились по жертвам политических репрессий30.10.2018 15:23
Волгоградский «интернет-националист» заплатит приличный штраф30.10.2018 13:58
В Волгограде жители объявили «бойкот» УК-«фантому»30.10.2018 13:16
Больше не скатишься: в Волгограде возводят вторую лестницу в пойму реки Царицы30.10.2018 12:49
В Волгоградской области жители платили за уличный свет30.10.2018 10:17
МЧС предупреждает: в Волгоградскую область приходит шквалистый ветер30.10.2018 10:03
Эдита Новикова: «Событию обеспечен успех, если оно несет позитивный заряд и энергию добра»30.10.2018 08:13
«Непривычно уходить с работы засветло»: волгоградцы оценили первый день жизни по новому времени29.10.2018 18:22
В Волгограде зарплату сторожа-пенсионера отстояли в суде29.10.2018 14:52
«Комсомольцы – это последователи комсомола»: молодежь Волгограда не знает, кем были их родители29.10.2018 14:39
Креативный и масштабный: Волгограде объявлен конкурс на лучшего снеговика29.10.2018 12:44
Обманутые дольщики из Волгограда устроили пикет в Москве29.10.2018 12:25
Доска позора: В Волгограде разрушился вход в подъезд28.10.2018 19:50
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда28.10.2018 19:26
Реклама