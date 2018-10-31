Кому строить: В дорожном хозяйстве Волгоградской области – половина пенсионеров и предпенсионеров

Около половины работников предприятий дорожного комплекса региона пребывают в пенсионном и предпенсионном возрасте. При этом ежегодно снижается набор студентов на дорожные специальности. Об этом заявили ИА «Высота 102» в регпарламенте, где накануне обсуждались предложения по решению данной проблемы. Кроме того, предприятия проявляют мало активности в отборе студентов, оставляет желать лучшего профориентационная работа среди выпускников школ, колледжей и техникумов. Обновления требует и материально-техническая база в вузах, и организация прохождения производственных и научно-исследовательских практик студентов на строительных объектах Волгоградской области.

Теперь вопросами подготовки специалистов для дорожной отрасли займется рабочая группа по формированию кадрового резерва данной отрасли, которая создается при комитете по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской облдумы. В нее войдут областные депутаты, представители администрации региона, мэрии, института архитектуры и строительства ВолгГТУ. А к 2020 году в Волгоградской области будет внедрен региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, который станет одним из условий для экономического прорыва, обозначенного президентом России, - подчеркнули в пресс-службе заксобрания.