Неудачный проект: В Волгограде бизнесмен не платил зарплату архитекторам

Расследования 31.10.2018 10:44
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31.10.2018 10:44
В Советский суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении 43-летнего руководителя проектной организации. Он обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый в период с апреля по декабрь 2016 года не выплачивал заработную плату семи подчиненным, в том числе ведущему архитектору, архитектору, инженерам-конструкторам, сотрудникам бухгалтерии. В результате перед работниками образовалась задолженность по заработной плате в сумме порядка 400 тыс.рублей.
При этом экономических трудностей в указанный период проектная организация не испытывала, а находившиеся на счетах свыше 114 млн рублей были потрачены руководителем на урегулирование финансовых проблем аффилированной компании.
Вину в содеянном руководитель проектной организации полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Советскому району СУ СК России по Волгоградской области.
На стадии расследования уголовного дела задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.
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