Расследования

Неудачный проект: В Волгограде бизнесмен не платил зарплату архитекторам

Расследования 31.10.2018 10:44
2200 1
31.10.2018 10:44


В Советский суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении 43-летнего руководителя проектной организации. Он обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 
По версии следствия, обвиняемый в период с апреля по декабрь 2016 года не выплачивал заработную плату семи подчиненным, в том числе ведущему архитектору, архитектору, инженерам-конструкторам, сотрудникам бухгалтерии. В результате перед работниками образовалась задолженность по заработной плате в сумме порядка 400 тыс.рублей.
При этом экономических трудностей в указанный период проектная организация не испытывала, а находившиеся на счетах свыше 114 млн рублей были потрачены руководителем на урегулирование финансовых проблем аффилированной компании.
Вину в содеянном руководитель проектной организации полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Советскому району СУ СК России по Волгоградской области. 
На стадии расследования уголовного дела задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Дело закрыли: В Волгограде отец погибшего в школе подростка судится с департаментом образования
12.10.2018 15:37
14795 9
Жителя Волжского, расстрелявшего человека за громкую музыку, взяли под стражу
02.10.2018 16:04
32147 16
«Где деньги, Зин?»: в Волгограде за ремонт объекта ЧМ-2018 строителям должны миллионы рублей
16.10.2018 15:04
13159 16
Расследования
31.10.2018 11:15
Расследования 31.10.2018 11:15
483 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.10.2018 12:14
Расследования 30.10.2018 12:14
2552 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.10.2018 15:50
Расследования 29.10.2018 15:50
9309 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.10.2018 15:14
Расследования 29.10.2018 15:14
6593 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.10.2018 12:04
Расследования 29.10.2018 12:04
4686 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.10.2018 12:15
Расследования 26.10.2018 12:15
10334 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.10.2018 08:12
Расследования 26.10.2018 08:12
3177 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.10.2018 17:43
Расследования 25.10.2018 17:43
11456 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.10.2018 14:54
Расследования 25.10.2018 14:54
8515 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 14:50
Расследования 24.10.2018 14:50
8992 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 13:07
Расследования 24.10.2018 13:07
2997 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 12:44
Расследования 24.10.2018 12:44
1941 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 11:29
Расследования 24.10.2018 11:29
20499 49 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 10:52
Расследования 24.10.2018 10:52
2559 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 10:33
Расследования 24.10.2018 10:33
4819 18 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:39
В Волгограде 91-летний пенсионер отдал 200 тысяч рублей мошенникам за «спасение» сынаСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде две супружеские пары не успели разобрать украденный кроссовер
11:08
Кому строить: В дорожном хозяйстве Волгоградской области – половина пенсионеров и предпенсионеров Смотреть фотографии
10:44
Неудачный проект: В Волгограде бизнесмен не платил зарплату архитекторамСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде суд реанимировал "покойника"Смотреть фотографии
10:19
Бросаем клич: волгоградцев призывают стать соавторами уникальной фотовыставки о сталинградском детствеСмотреть фотографии
10:17
Волгоград встретил утро в новой пробкеСмотреть фотографии
05:18
В Астрахани заключенный и его напарник зарабатывали на страхе жителей Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
20:06
Вперед к смерти: в Волгограде пассажирский автобус сняли с рейса в последнюю минуту Cмотреть видео
19:55
Обстоятельства устанавливаются: под Волгоградом в ДТП погибли 2 человекаСмотреть фотографии
17:52
Трамвай иномарке не помеха: Волгоград снова остановился в огромной пробке из-за ДТПСмотреть фотографии
16:20
На пост главы Городища Волгоградской области претендуют сразу две дамыСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде опрокинулся прицеп с капустойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Замерзали и плакали: в Волгограде два часа молились по жертвам политических репрессийСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области вернули свет в 14 селСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области семилетняя девочка в инвалидной коляске попала под колеса такси
13:58
Волгоградский «интернет-националист» заплатит приличный штрафСмотреть фотографии
13:43
Не ела, не пила: под Волгоградом пенсионерка-грибник три дня пролежала в оврагеСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде жители объявили «бойкот» УК-«фантому»Смотреть фотографии
12:49
Больше не скатишься: в Волгограде возводят вторую лестницу в пойму реки ЦарицыСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области «выбивает» в Москве деньги для региона Смотреть фотографии
12:14
Как в страшном кино: в Волгограде разбойнику в черной маске дали 6 лет тюрьмыСмотреть фотографии
10:48
Условно свободен: В Волгограде сотрудник УФСИН задержан при получении взятки от заключенногоСмотреть фотографии
10:27
Сбил женщину и скрылся: в Волгограде разыскивают трусливого автолюбителяСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области жители платили за уличный светСмотреть фотографии
10:03
МЧС предупреждает: в Волгоградскую область приходит шквалистый ветерСмотреть фотографии
09:23
Догонялки и стрелялки: В Волгоградской области полицейские обезвредили дерзкого угонщика (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
08:13
Эдита Новикова: «Событию обеспечен успех, если оно несет позитивный заряд и энергию добра»Смотреть фотографии
20:30
В Волгоградской области задержали убежавших из колонии заключенных
20:13
Поджигатель машин в Волгограде поклялся больше не пить Cмотреть видео
Реклама
Реклама
 