В Волгограде суд реанимировал "покойника"





Необычное дело рассмотрел Тракторозаводский районный суд Волгограда. Как сообщили ИА «высота 102» в пресс-службе суда, мужчина просил аннулировать запись акта о смерти, составленную в отношении него одним из районных отделов ЗАГС г.Волгограда, на том основании, что он жив.

Мужчина пояснил, что в 2004 году он переехал в Среднеахтубинский район Волгоградской области, где проживал в доме, принадлежащем его другу, работал на полях. Постоянно поддерживал отношения со своей родной сестрой и племянницей, приезжал к ним в гости в Волгоград, они созванивались по телефону. В настоящее время он проживает в квартире своей сестры в Тракторозаводском районе Волгограда.

В судебном заседании при рассмотрении дела было установлено, что на основании документа о смерти отделом ЗАГС зарегистрирована смерть неизвестного лица.

Согласно протоколу опознания трупа, составленного 5 июля 2005 года с участием бывшей супруги заявителя, в актовую запись о смерти неизвестного лица в порядке, предусмотренном ст.69 ФЗ «Об актах гражданского состояния», внесены изменения с указанием данных гражданина К.

Допрошенные в суде свидетели – сестра и племянница заявителя подтвердили, что с 2004 года по настоящее время они постоянно общались с заявителем и видели его, ничего о его «смерти» им не известно. На опознание трупа неизвестного лица их не приглашали, о его «смерти» им не сообщали.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд удовлетворил заявление мужчины и аннулировал актовую запись о его смерти. Решение суда не вступило в законную силу.



