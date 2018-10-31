Феноловый туман: Жители Светлого Яра Волгоградской области требуют найти источник химического запаха
Экология 31.10.2018 12:17
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31.10.2018 12:17
Пробы воздуха на наличие посторонних примесей отобраны специалистами ЦЛАТИ в промзоне бывшего завода БВК в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, в центре внимания проверяющих оказалось ООО «Эко-Капиталл», которое занимается производством свинца. Жители Светлого Яра подозревают, что это предприятие является источником химического запаха и задымления, на которые периодически жалуются люди. Акт о работе предприятия составлен и прокуратурой Светлоярского района. Ранее по результатам рассмотрения информации администрации Светлоярского района о превышении ПДК по хлористому водороду, фенолу и формальдегиду управлением Росприроднадзора возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.21 КоАП РФ.
Несколько дней назад в Светлом Яре состоялась встреча чиновников администрации Волгоградской области, надзорных органов, где обсуждалась проблема, связанная с состоянием окружающей среды в районе. Напомним, в Светлоярский район была перевезена свалка из Кировского района Волгограда. Отходы складировали на территории пруда жидких синтетических кислот. С переездом свалки жители района связывали ухудшение экологической обстановки.
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