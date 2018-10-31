Волгоград встретил утро в новой пробке

Происшествия 31.10.2018 10:17
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31.10.2018 10:17
Движение в сторону центра по двум полосам на шоссе Авиаторов затруднено в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», виной тому – ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа. Напомним, накануне город стоял в огромной пробке из-за ДТП, которые произошли вечером в Центральном и Краснооктябрьском районах города. Так, в районе ЦПКиО легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Более серьезная авария случилась в районе остановки Возрождение. Автобус «Фиат Дукато» совершил наезд на автомобиль «Чери А13» под управлением 26-летней девушки-водителя. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Чери А13» – 10-летний мальчик и 13-летняяя девочка с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, 17-летняя пассажирка автобуса «Фиат Дукато» самостоятельно обратилась в больницу.
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