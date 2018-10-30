Происшествия

Обстоятельства устанавливаются: под Волгоградом в ДТП погибли 2 человека

Происшествия 30.10.2018 19:55
155 0
30.10.2018 19:55



2 человека погибли и один получил ранения сегодня утром в ДТП в Николаевском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы  ГУ МВД России региону, на 208 км. автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск»  55-летний житель Кировской области, управляя автомобилем «ГАЗ-28180А», не справился с управлением, совершил опрокидывание автомашины на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ-3302»  под управлением 56-летнего жителя Нижегородской области. В результате аварии в больницу с травмами доставлен водитель «ГАЗ-3302». Водитель автомашины «ГАЗ-28180А» и его 62-летний пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда кареты скорой помощи.
По факту ДТП, сообщили в полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
В Волгоградской области пропавшая 16-летняя девочка мертва, задержан подозреваемый
04.10.2018 12:06
46773 15
В Волгограде сгорели машины генеральных директоров (ВИДЕО)
23.10.2018 09:22
19560 26
Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки
01.10.2018 13:02
53566 31
Происшествия
30.10.2018 17:52
Происшествия 30.10.2018 17:52
5238 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.10.2018 16:10
Происшествия 30.10.2018 16:10
868 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.10.2018 15:20
Происшествия 30.10.2018 15:20
502 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.10.2018 14:59
Происшествия 30.10.2018 14:59
820 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.10.2018 13:43
Происшествия 30.10.2018 13:43
5192 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.10.2018 10:27
Происшествия 30.10.2018 10:27
2130 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.10.2018 09:23
Происшествия 30.10.2018 09:23
4389 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.10.2018 20:30
Происшествия 29.10.2018 20:30
8159 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.10.2018 11:46
Происшествия 29.10.2018 11:46
23999 23 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.10.2018 10:07
Происшествия 29.10.2018 10:07
3755 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.10.2018 17:24
Происшествия 28.10.2018 17:24
4596 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.10.2018 10:08
Происшествия 28.10.2018 10:08
2474 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.10.2018 09:06
Происшествия 28.10.2018 09:06
1409 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.10.2018 09:38
Происшествия 27.10.2018 09:38
5199 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.10.2018 09:33
Происшествия 27.10.2018 09:33
5307 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:06
Вперед к смерти: в Волгограде пассажирский автобус сняли с рейса в последнюю минутуCмотреть видео
19:55
Обстоятельства устанавливаются: под Волгоградом в ДТП погибли 2 человекаСмотреть фотографии
17:52
Трамвай иномарке не помеха: Волгоград снова остановился в огромной пробке из-за ДТПСмотреть фотографии
16:20
На пост главы Городища Волгоградской области претендуют сразу две дамыСмотреть фотографии
16:17
В Волжском нашли 13 несанкционированных свалокСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде опрокинулся прицеп с капустойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Замерзали и плакали: в Волгограде два часа молились по жертвам политических репрессийСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области вернули свет в 14 селСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области семилетняя девочка в инвалидной коляске попала под колеса такси
13:58
Волгоградский «интернет-националист» заплатит приличный штрафСмотреть фотографии
13:43
Не ела, не пила: под Волгоградом пенсионерка-грибник три дня пролежала в оврагеСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде жители объявили «бойкот» УК-«фантому»Смотреть фотографии
12:49
Больше не скатишься: в Волгограде возводят вторую лестницу в пойму реки ЦарицыСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области «выбивает» в Москве деньги для региона Смотреть фотографии
12:14
Как в страшном кино: в Волгограде разбойнику в черной маске дали 6 лет тюрьмыСмотреть фотографии
10:48
Условно свободен: В Волгограде сотрудник УФСИН задержан при получении взятки от заключенногоСмотреть фотографии
10:27
Сбил женщину и скрылся: в Волгограде разыскивают трусливого автолюбителяСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области жители платили за уличный светСмотреть фотографии
10:03
МЧС предупреждает: в Волгоградскую область приходит шквалистый ветерСмотреть фотографии
09:23
Догонялки и стрелялки: В Волгоградской области полицейские обезвредили дерзкого угонщика (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
08:13
Эдита Новикова: «Событию обеспечен успех, если оно несет позитивный заряд и энергию добра»Смотреть фотографии
20:30
В Волгоградской области задержали убежавших из колонии заключенных
20:13
Поджигатель машин в Волгограде поклялся больше не пить Cмотреть видео
18:22
«Непривычно уходить с работы засветло»: волгоградцы оценили первый день жизни по новому времениСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области экс-начальнику службы судебных приставов дали 9 лет колонииСмотреть фотографии
16:13
Подлежит ликвидации: Центробанк намерен закрыть волгоградский банк «КОР»Смотреть фотографии
15:50
Возмездие спустя 30 лет: В Волгоградской области судят убийцу пятерых человекСмотреть фотографии
15:14
«Да пьяный я был»: В Волгограде задержали серийного поджигателя машин Смотреть фотографииCмотреть видео
14:52
В Волгограде зарплату сторожа-пенсионера отстояли в судеСмотреть фотографии
14:39
«Комсомольцы – это последователи комсомола»: молодежь Волгограда не знает, кем были их родителиCмотреть видео
Реклама
Реклама
 