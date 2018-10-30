







2 человека погибли и один получил ранения сегодня утром в ДТП в Николаевском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ГУ МВД России региону, на 208 км. автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» 55-летний житель Кировской области, управляя автомобилем «ГАЗ-28180А», не справился с управлением, совершил опрокидывание автомашины на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ-3302» под управлением 56-летнего жителя Нижегородской области. В результате аварии в больницу с травмами доставлен водитель «ГАЗ-3302». Водитель автомашины «ГАЗ-28180А» и его 62-летний пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда кареты скорой помощи.



По факту ДТП, сообщили в полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.