



Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверил ход работ по строительству развязок на мосту через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102», строители заканчивают возведение подъездов к мостовому переходу, которые должны быть сданы к концу года.

Напомним, мост через Ахтубу и автотрасса «Краснослободск — Средняя Ахтуба» являются второй и третьей пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу. Движение по мосту было открыто еще в декабре прошлого года. Дорога стала альтернативой плотине Волжской ГЭС, а также позволила разгрузить продольные магистрали в Волгограде, убрав с них транспорт, движущийся со стороны Волжского и Республики Казахстан на Третью продольную магистраль, обеспечить выход на федеральные трассы московского, ростовского и сызранского направлений.

Общая протяженность второго пускового комплекса составляет 6,5 километра, в том числе 2,5 километра составляют мостовые переходы и эстакады. Строительство обошлось почти в 4,5 миллиарда рублей.