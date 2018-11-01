Общество 01.11.2018 08:56
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01.11.2018 08:56
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проверил ход работ по строительству развязок на мосту через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102», строители заканчивают возведение подъездов к мостовому переходу, которые должны быть сданы к концу года.
Напомним, мост через Ахтубу и автотрасса «Краснослободск — Средняя Ахтуба» являются второй и третьей пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу. Движение по мосту было открыто еще в декабре прошлого года. Дорога стала альтернативой плотине Волжской ГЭС, а также позволила разгрузить продольные магистрали в Волгограде, убрав с них транспорт, движущийся со стороны Волжского и Республики Казахстан на Третью продольную магистраль, обеспечить выход на федеральные трассы московского, ростовского и сызранского направлений.
Общая протяженность второго пускового комплекса составляет 6,5 километра, в том числе 2,5 километра составляют мостовые переходы и эстакады. Строительство обошлось почти в 4,5 миллиарда рублей.
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