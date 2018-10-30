Аналитика

Вперед к смерти: в Волгограде пассажирский автобус сняли с рейса в последнюю минуту

Аналитика 30.10.2018 20:06
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30.10.2018 20:06



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: молитва памяти, лестница в пойму, погоня со стрельбой и другие темы дня. Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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