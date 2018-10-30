На пост главы Городища Волгоградской области претендуют сразу две дамы





На должность главы Городищенского городского поселения претендуют три человека. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель Городищенской городской думы Сергей Будников, этап приема заявок от участников конкурса на замещение должности завершен. Среди желающих побороться за кресло чиновника – 48-летний главный специалист отдела капстроительства ГКУ ВО «Дирекция автомобильный дорог» Виталий Боровик. Кроме него участие в состязании принимают две дамы – 53-летняя замглавы Городища Наталья Гончарова и 35-летняя аудитор контрольно-счетной комиссии поселения Татьяна Маринина.

На первом этапе конкурса, как пояснил Сергей Будников, проверят на достоверность предоставленные конкурсантами документы. Далее запланировано собеседование с каждым из соискателей вакансии. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 15 ноября. В Городищенскую городскую думу могут быть внесены как одна, так и все три кандидатуры. Последнее слово останется за депутатами, которые путем голосования определят, кто возглавит районный центр.

Напомним, в начале октября прежний глава Городища Сергей Сивоконь пошел на повышение. Его назначили заместителем председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской области.



