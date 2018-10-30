В Волгограде опрокинулся прицеп с капустой

Происшествия 30.10.2018 16:10
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30.10.2018 16:10
В Волгограде перевернулся прицеп к КАМАЗУ, груженый капустой. Поставить транспортное средство на колеса с помощью тяжелой техники в эти минуты пытаются под мостом в районе Третьей продольной магистрали, сообщает ИА «Высота 102». Движение затруднено. На месте работают сотрудники ДПС. Предположительно, опрокидывание прицепа произошло по причине разъединения сцепного устройства на повороте. По предварительной информации, пострадавших нет.
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