Общество 30.10.2018 15:23
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30.10.2018 15:23
В Комсомольском саду Волгограда сегодня прошла акция «Молитва памяти», во время которой вспомнили жертв политических репрессий. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» участники акции, члены «Преображенского братства» сначала открыли ее служением литии, затем прочитали имена жертв политических репрессий и закончили акцию молитвой о России. Имена жертв были взяты из трехтомника «Петля», который был издан в 90-х годах Волгоградской областной ассоциацией жертв незаконных политических репрессий.
Акция проходила на ледяном ветру. Из глаз участников текли слезы – то ли от холода, то ли от жалости к тем, кто погиб в непростые для страны годы по надуманным обвинениям. Четыре женщины и один мужчина, тем не менее, простояли около двух часов. Помощь в организации акции оказал отец Олег Кириченко, настоятель храма Иоанна Предтечи.
Акция прошла без зрителей и слушателей, вероятно, из-за плохой погоды почти никто не останавливался. К слову, ранее в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, принимали участие и представители власти, а также других общественных организаций.
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