В Волжском такси «Рено Логан» наехало на девочку, находившуюся в инвалидной коляске. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ребенка на массаж на такси привезла ее бабушка. При выходе из автомобиля она остановилась с коляской позади машины. Водитель, сдавая задним ходом, не увидел своих бывших пассажиров - они оказались в так называемой "мертвой зоне". В результате столкновения коляска опрокинулась и ребенок ударился головой об асфальт. Водитель отвез ребенка и ее бабушку домой и лишь потом была вызвана скорая помощь. Пострадавшую доставили в Волгоградскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. По факту наезда на ребенка проводится проверка.



