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В Волгоградской области семилетняя девочка в инвалидной коляске попала под колеса такси

Происшествия 30.10.2018 14:59
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30.10.2018 14:59

В Волжском такси «Рено Логан»  наехало на девочку,  находившуюся в инвалидной коляске. Как сообщили   ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  ребенка на массаж на такси привезла ее бабушка. При выходе из автомобиля  она остановилась с коляской позади машины. Водитель, сдавая задним ходом, не увидел своих бывших пассажиров - они оказались в так называемой "мертвой зоне". В результате столкновения коляска опрокинулась и ребенок ударился головой об асфальт. Водитель отвез ребенка и ее бабушку домой и лишь потом была вызвана скорая помощь. Пострадавшую доставили в Волгоградскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга.  По факту наезда на ребенка проводится проверка.

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