Волгоградский «интернет-националист» заплатит приличный штраф

Общество 30.10.2018 13:58
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30.10.2018 13:58
Под никнеймом «Хищник» житель города Урюпинск размещал в сети тексты и изображения, которые суд посчитал оскорбительными для некоторых наций. Как сообщает «Высота 102», мужчина в своих постах допускал не только негативные, но и агрессивные высказывания в адрес коренных жителей Северного Кавказа и Средней Азии. Кроме того, он не раз оскорбительно высказывался и по поводу представителей негроидной расы.
По решению суда за публикации на форуме мужчина был осужден по части 1 статьи 282 УК РФ - действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, совершенные с использованием сети Интернет. Теперь виновник обязан заплатить штраф — 300 тысяч рублей.
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