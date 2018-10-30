



Полицейские спасли 72-летнюю женщину, которая отправилась за грибами, но травмировалась в лесу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 26 октября 2018 года в дежурную часть полиции обратилась 18-летняя жительница Волжского. Девушка рассказала, что потерялась её 72-летняя бабушка - еще днем пенсионерка уехала в Среднеахтубинский район за грибами и не вернулась. Дозвонившимся до нее близким женщина пояснила, что, собирая грибы, упала в овраг и не может подняться на ноги. Самостоятельный поиск родственников результатов не принес, и тогда они обратились к стражам порядка.

С целью розыска пропавшей женщины были сформированы несколько поисковых групп из сотрудников полиции Волжского и Среднеахтубинского района. Сложность поиска заключалась в том, что на территории района овраги и балки достаточно многочисленны, имеют большую протяженность и перемежаются с лесным массивом.

29 октября около 19 часов вечера сотрудники Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району обнаружили женщину лежащей в овраге и вызвали карету медицинской помощи, которая доставила её в одну из больниц Волжского.

Пенсионерка пояснила, что в течение трёх дней, проведенных ею в балке, обходилась без еды и питья, так как ничего съестного с собой из дома не взяла. В настоящее время путешественница находится на лечении в больнице.



