Общество

В Волгограде жители объявили «бойкот» УК-«фантому»

Общество 30.10.2018 13:16
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30.10.2018 13:16


Жители многострадального дома №1а по ул. Кропоткина в Волгограде объявили «бойкот» управляющей компании «Комплекс», которая уже давно не выполняет свои обязанности перед горожанами. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, они решили не перечислять деньги компании-«фантому», связи с которой нет уже много месяцев. По вине УК, в частности, два подъезда дома остались без отопления – некому было прийти в квартиры и проверить батареи. По словам жильцов, к счастью, сейчас тепло  в их квартирах появилось – помогли районные власти. Жители решили заключить договоры на поставку ресурсов напрямую с поставщиками тепла и воды. В то же время здесь занимаются поиском другой управляющей компании. «Признаемся, мы боимся, что снова попадем на каких-то жуликов, - рассказали жители. – У нас были проблемы со «Славянкой», которая нас обслуживала, потом вот мы поверили ребятам из «Комплекса», и снова ошиблись с выбором. Не хочется, чтобы и в третий раз нас обманули». 
Напомним, обманутыми УК «Комплекс» чувствуют себя и другие жители домов, которые бросили обслуживать коммунальщики. По некоторой информации, руководство компании-«фантома» может находиться за границей. При этом скандальную УК до сих пор не лишили лицензии. 

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