Больше не скатишься: в Волгограде возводят вторую лестницу в пойму реки Царицы





В Волгограде устанавливают вторую лестницу от сквера к интерактивному музею. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», также в сквере Пушкина возводят декоративную беседку в рамках обустройства этого места отдыха горожан. По словам главы Волгограда Виталия Лихачева, работы в сквере Пушкина должны быть закончены к концу года.

Сквер по праву можно будет назвать зелёным садом, поскольку большая его часть будет покрыта зелёными насаждениями. Помимо ели, сосны, дуба, липы и клёна, территорию украсят 500 кустарников - гортензия, дерен, барбарис и другие. Также планируется уложить 2.5 тысячи квадратных метров рулонного газона и 10 тысяч квадратных метров травяного покрытия с помощью гидропосева. Не обойдётся в парке и без цветочных клумб из многолетних цветов- хризантем, роз, астильб и других.









Специально для удобства жителей города будут установлены лавочки. Не забудут и про пешеходов и велосипедистов, ведётся обустройство пешеходных и велосипедных дорожек. В ближайшее время будут закончены работы по установке светодиодных светильников и монтаж поливочного водопровода.

Вторая лестница на пересечении улиц Краснознаменской и Набережной 62-ой Армии уже построена. На территории самой поймы реки Царицы ведутся планировочные работы по строительству катка. Так что зимой спускаться с крутых склонов на каток будет не так опасно. А раньше волгоградцам приходилось серьезно рисковать и надеяться только на собственную ловкость при спуске.



