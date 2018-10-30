Экономика

Губернатор Волгоградской области «выбивает» в Москве деньги для региона

Экономика 30.10.2018 12:24
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30.10.2018 12:24


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня в Москве принимает участие в работе правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на заседании обсуждаются  вопросы финансового характера, в частности, объем дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 год и обеспечение региональных программ и проектов. Заседание комиссии проходит  под руководством зампреда правительства РФ Виталия Мутко. В Москву также приехали и главы других регионов России. 

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